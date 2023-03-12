ХИТ и Кардинал-Ровностандарт выдали голевую феерию
Сыгранны перенесенные матчи
Фото: ФК ХІТ
На этой неделе были сыграны четыре матча VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.
В пятницу "Сокол" принимал "Черкассыоблэнерго". Матч завершился победой хозяев – 4:2. Отметим, что футзалисты из Черкасс дважды забили в свои ворота. Автогол в свой пассив записали Кошелюк и Лобов.
Настоящим украшением недели стала игра второго тура четвертого этапа между "ХИТом" и "Кардинал-Ровностандарт" – 5:5. Коллектив из Ровно набрал один зачетный пункт благодаря голам в концовке встречи. Футзалисты "Кардинал-Ровностандарт" забивали на 37, 38 и 39 минутах.
На следующий день "ХИТ" уже не оставил шансов "Кардинал-Ровностандарт" – 5:0. Дублем отличился Игорь Чернявский. Это была перенесенная игра второго этапа чемпионата. Три зачетных пункта позволили киевлянам еще больше оторваться от своих преследователей.
В еще одном матче недели "Спасатель" обыграл "in.IT" – 2:0. Эта победа позволила "Спасателю" подняться с последнего места.
Результаты недели
"Сокол" - Черкассыоблэнерго" - 4:2
"ХИТ" - "Кардинал-Ровностандарт" - 5:5
"ХИТ" - "Кардинал-Ровностандарт" - 5:0
"in.IT" - "Спасатель" - 0:2
Турнирная таблица группы "Запад"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Ивано-Франковск)
|18
|12
|4
|2
|77
|24
|53
|40
|2
|"Энергия" (Львов)
|17
|11
|3
|3
|42
|26
|16
|36
|3
|"Кардинал-Ровностандарт"
|18
|6
|5
|7
|42
|42
|0
|23
|4
|"Сокол" (Хмельницкий)
|17
|5
|1
|11
|28
|45
|-17
|16
|5
|"in.IT" (Львов)
|19
|4
|1
|14
|24
|56
|-32
|13
Турнирная таблица группа "Центр"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХИТ" (Киев)
|19
|14
|4
|1
|72
|27
|45
|46
|2
|МСК "Харьков"
|18
|10
|3
|5
|64
|59
|5
|33
|3
|" Clust" (Киев)
|18
|9
|2
|7
|52
|44
|8
|29
|4
|"Спасатель"
|19
|4
|0
|15
|34
|72
|-38
|12
|5
|"Черкассыоблэнерго"
|19
|3
|3
|13
|34
|74
|-40
|12
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