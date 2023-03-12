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ХИТ и Кардинал-Ровностандарт выдали голевую феерию

Футзал
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Сыгранны перенесенные матчи

ХИТ и Кардинал-Ровностандарт выдали голевую феерию

Фото: ФК ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе были сыграны четыре матча VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

В пятницу "Сокол" принимал "Черкассыоблэнерго". Матч завершился победой хозяев – 4:2. Отметим, что футзалисты из Черкасс дважды забили в свои ворота. Автогол в свой пассив записали Кошелюк и Лобов.

Настоящим украшением недели стала игра второго тура четвертого этапа между "ХИТом" и "Кардинал-Ровностандарт" – 5:5. Коллектив из Ровно набрал один зачетный пункт благодаря голам в концовке встречи. Футзалисты "Кардинал-Ровностандарт" забивали на 37, 38 и 39 минутах.

На следующий день "ХИТ" уже не оставил шансов "Кардинал-Ровностандарт" – 5:0. Дублем отличился Игорь Чернявский. Это была перенесенная игра второго этапа чемпионата. Три зачетных пункта позволили киевлянам еще больше оторваться от своих преследователей.

В еще одном матче недели "Спасатель" обыграл "in.IT" – 2:0. Эта победа позволила "Спасателю" подняться с последнего места.

Результаты недели

"Сокол" - Черкассыоблэнерго" - 4:2

"ХИТ" - "Кардинал-Ровностандарт" - 5:5

"ХИТ" - "Кардинал-Ровностандарт" - 5:0

"in.IT" - "Спасатель" - 0:2

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 18 12 4 2 77 24 53 40
2 "Энергия" (Львов) 17 11 3 3 42 26 16 36
3 "Кардинал-Ровностандарт" 18 6 5 7 42 42 0 23
4 "Сокол" (Хмельницкий) 17 5 1 11 28 45 -17 16
5 "in.IT" (Львов) 19 4 1 14 24 56 -32 13

Турнирная таблица группа "Центр"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "ХИТ" (Киев) 19 14 4 1 72 27 45 46
2 МСК "Харьков" 18 10 3 5 64 59 5 33
3 " Clust" (Киев) 18 9 2 7 52 44 8 29
4 "Спасатель" 19 4 0 15 34 72 -38 12
5 "Черкассыоблэнерго" 19 3 3 13 34 74 -40 12
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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