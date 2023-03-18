Ураган теряет очки в противостоянии с МСК Харьков

Сегодня прошли матчи третьего тура четвёртого этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

Много положительных эмоций подарили болельщикам футзала МСК "Харьков" и "Ураган". Харьковчане смогли отобрать очки у лидера группы "Запад" – 4:4. Спас хозяев Денис Овсянников, который забил на последних секундах.

"Энергия" воспользовалась потерей очков своего главного конкурента. Львовяне переиграли "Черкассыоблэнерго" - 6:3. Отмечаем дубль Олега Легендзевича. Таким образом, "Энергия" теперь на два зачетных пункта отстает от лидера группы.

"Clust" не оставил никаких шансов "in.IT" – 7:0. За киевлян забивали: Британ, Науменко, Бессалов, Семенченко и дважды Моспан. Сергей Коваль забил в ворота.

В еще одном матче тура "ХИТ" разгромил "Сокол" – 5:1. Отмечаем дубли Жука и Чернявского.

Результаты недели

МСК "Харьков" - "Ураган" - 4:4

"ХИТ" – "Сокол" – 5:1

"Черкассыоблэнерго" – "Энергия" – 3:6

"Clust" - "in.IT" - 7:0

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О 1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 20 13 5 2 84 30 54 44 2 "Энергия" (Львов) 19 13 3 3 52 30 22 42 3 "Кардинал-Ровностандарт" 18 6 5 7 42 42 0 23 4 "Сокол" (Хмельницкий) 18 5 1 12 29 50 -21 16 5 "in.IT" (Львов) 20 4 1 15 24 63 -39 13

Турнирная таблица группа "Центр"