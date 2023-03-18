Ураган теряет очки в противостоянии с МСК Харьков
"Энергия" сокращает отставание от лидера группы
Фото: Ураган
Сегодня прошли матчи третьего тура четвёртого этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.
Много положительных эмоций подарили болельщикам футзала МСК "Харьков" и "Ураган". Харьковчане смогли отобрать очки у лидера группы "Запад" – 4:4. Спас хозяев Денис Овсянников, который забил на последних секундах.
"Энергия" воспользовалась потерей очков своего главного конкурента. Львовяне переиграли "Черкассыоблэнерго" - 6:3. Отмечаем дубль Олега Легендзевича. Таким образом, "Энергия" теперь на два зачетных пункта отстает от лидера группы.
"Clust" не оставил никаких шансов "in.IT" – 7:0. За киевлян забивали: Британ, Науменко, Бессалов, Семенченко и дважды Моспан. Сергей Коваль забил в ворота.
В еще одном матче тура "ХИТ" разгромил "Сокол" – 5:1. Отмечаем дубли Жука и Чернявского.
Результаты недели
МСК "Харьков" - "Ураган" - 4:4
"ХИТ" – "Сокол" – 5:1
"Черкассыоблэнерго" – "Энергия" – 3:6
"Clust" - "in.IT" - 7:0
Турнирная таблица группы "Запад"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Ивано-Франковск)
|20
|13
|5
|2
|84
|30
|54
|44
|2
|"Энергия" (Львов)
|19
|13
|3
|3
|52
|30
|22
|42
|3
|"Кардинал-Ровностандарт"
|18
|6
|5
|7
|42
|42
|0
|23
|4
|"Сокол" (Хмельницкий)
|18
|5
|1
|12
|29
|50
|-21
|16
|5
|"in.IT" (Львов)
|20
|4
|1
|15
|24
|63
|-39
|13
Турнирная таблица группа "Центр"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХИТ" (Киев)
|20
|15
|4
|1
|77
|28
|49
|49
|2
|МСК "Харьков"
|19
|10
|4
|5
|68
|63
|5
|34
|3
|" Clust" (Киев)
|20
|10
|2
|8
|61
|47
|14
|32
|4
|"Спасатель"
|20
|4
|0
|16
|35
|76
|-41
|12
|5
|"Черкассыоблэнерго"
|20
|3
|3
|14
|37
|80
|-43
|12
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