Тренер женской сборной Украины по футзалу: Для нас это маленькая победа

Главный тренер женской сборной Украины по футзалу Олег Шайтанов поделился мыслями после финального матча чемпионата Европы-2023 против команды Испании (1:5).

"Мы хотели показать себя максимально, противопоставить Испании хорошую игру, а это непросто против такой мощной команды, команды тогда еще двукратного чемпиона. Мы хотели бы поздравить испанок с выигрышем третьего чемпионата Европы.

В матче не было какого-то особого переломного момента, мы понимали, что каждый пропущенный мяч влияет на результат и просто немного усложняет нашу работу. Занять второе место – для нас это маленькая победа. Мы рады хорошо проделанной работе, и я хотел бы поблагодарить свою команду", - цитирует Шайтанова УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.