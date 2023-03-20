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Тренер женской сборной Украины по футзалу: Для нас это маленькая победа

Футзал
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Женская команда завоевала серебро Евро-2023

Тренер женской сборной Украины по футзалу: Для нас это маленькая победа

Фото: UKRAINEFUTSAL

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Главный тренер женской сборной Украины по футзалу Олег Шайтанов поделился мыслями после финального матча чемпионата Европы-2023 против команды Испании (1:5).

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"Мы хотели показать себя максимально, противопоставить Испании хорошую игру, а это непросто против такой мощной команды, команды тогда еще двукратного чемпиона. Мы хотели бы поздравить испанок с выигрышем третьего чемпионата Европы.

В матче не было какого-то особого переломного момента, мы понимали, что каждый пропущенный мяч влияет на результат и просто немного усложняет нашу работу. Занять второе место – для нас это маленькая победа. Мы рады хорошо проделанной работе, и я хотел бы поблагодарить свою команду", - цитирует Шайтанова УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.

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В статье: Женская сборная Украины по футзалу
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