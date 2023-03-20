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Украинская футзалистка установила уникальное достижение

Футзал
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Для этого ей понадобилось 14 лет

Украинская футзалистка установила уникальное достижение

Фото: uefa.com

Новина українською

Украинка Вера Дятел вписала свое имя в историю мирового футбола. Она стала первой футболисткой, которая выступала на европейских финальных турнирах по футболу и футзалу.

Дятел сыграла в составе женской сборной Украины по футболу на Евро-2009. А накануне приняла участие в финале футзального чемпионата Европы 2023 против Испании (1:5), завоевав серебряные медали Евро-2023.

Напомним, Веря Дятел успела поиграть за азербаджанский "Гемрюкчу", харьковский "Жилстрой-1", российские "Зирка-2005" и "Зоркий", шведский "Линчепинг", испанский "Спортинг" (дважды) и "Жилстрой-2". В настоящее время она выступает за финский "Ильвес".

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В статье: Женская сборная Украины по футзалу
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