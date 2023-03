Украинская футзалистка установила уникальное достижение

Украинка Вера Дятел вписала свое имя в историю мирового футбола. Она стала первой футболисткой, которая выступала на европейских финальных турнирах по футболу и футзалу.

Дятел сыграла в составе женской сборной Украины по футболу на Евро-2009. А накануне приняла участие в финале футзального чемпионата Европы 2023 против Испании (1:5), завоевав серебряные медали Евро-2023.

???????????? Ukraine's Vira Diatel becomes the first-ever player to represent their country at senior level in UEFA football and futsal national team tournaments



2️⃣0️⃣0️⃣9️⃣ #WEURO

2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ #WEUROFutsal pic.twitter.com/RCDMwTg5nA