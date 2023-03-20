Украинская футзалистка установила уникальное достижение
Для этого ей понадобилось 14 лет
Фото: uefa.com
Украинка Вера Дятел вписала свое имя в историю мирового футбола. Она стала первой футболисткой, которая выступала на европейских финальных турнирах по футболу и футзалу.
Дятел сыграла в составе женской сборной Украины по футболу на Евро-2009. А накануне приняла участие в финале футзального чемпионата Европы 2023 против Испании (1:5), завоевав серебряные медали Евро-2023.
???????????? Ukraine's Vira Diatel becomes the first-ever player to represent their country at senior level in UEFA football and futsal national team tournaments— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) March 19, 2023
2️⃣0️⃣0️⃣9️⃣ #WEURO
2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ #WEUROFutsal pic.twitter.com/RCDMwTg5nA
Напомним, Веря Дятел успела поиграть за азербаджанский "Гемрюкчу", харьковский "Жилстрой-1", российские "Зирка-2005" и "Зоркий", шведский "Линчепинг", испанский "Спортинг" (дважды) и "Жилстрой-2". В настоящее время она выступает за финский "Ильвес".
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