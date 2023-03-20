Форсюк: Мы переписали историю женского футзала в Украине
Украинки взяли серебро чемпионата Европы-2023 по футзалу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан женской сборной Украины по футзалу Юлия Форсюк прокомментировала финальный поединок Евро-2023 против Испании (1:5).
"Мы очень счастливы. Благодаря выходу в этот финал мы переписали историю женского футзала в Украине. Достичь этого означает воплотить мечту, которая у меня была в детстве. Мы годами прилагали усилия, чтобы добраться так далеко, и я надеюсь, что сегодня мы порадовали многих людей.
Испания - очень сильная команда, это чемпионки Европы. Против них очень сложно играть тактически. Однако, как по мне, на этот раз мы сыграли с ними значительно лучше, чем в прошлом году. Верю, что можем даже лучше. Посмотрим, как будет в будущем", — приводит слова Форсюк УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.
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