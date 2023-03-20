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Форсюк: Мы переписали историю женского футзала в Украине

Футзал
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Украинки взяли серебро чемпионата Европы-2023 по футзалу

Форсюк: Мы переписали историю женского футзала в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан женской сборной Украины по футзалу Юлия Форсюк прокомментировала финальный поединок Евро-2023 против Испании (1:5).

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"Мы очень счастливы. Благодаря выходу в этот финал мы переписали историю женского футзала в Украине. Достичь этого означает воплотить мечту, которая у меня была в детстве. Мы годами прилагали усилия, чтобы добраться так далеко, и я надеюсь, что сегодня мы порадовали многих людей.

Испания - очень сильная команда, это чемпионки Европы. Против них очень сложно играть тактически. Однако, как по мне, на этот раз мы сыграли с ними значительно лучше, чем в прошлом году. Верю, что можем даже лучше. Посмотрим, как будет в будущем", — приводит слова Форсюк УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.

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В статье: Женская сборная Украины по футзалу
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