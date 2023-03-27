Clust переигрывает Энергию и поднимается на второе место в своей группе
"Ураган" отрывается от своего главного преследователя
Фото: СК Енергія
На прошлой неделе были сыграны матчи четвёртого тура четвертого этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.
Начался тур игрой в Хмельницком, где "Сокол" неожиданно обыграл МСК "Харьков" - 3:1. Отмечаем голы Хамдамова и Первеева. Также автоголом отличился Сагайдачный.
"Ураган" и "Спасатель" устроили голевую феерию. Хозяева не оставили шансов своим соперникам – 7:3. Отметим дубль Николая Грицыны.
Главная сенсация тура произошла во Львове, где "Энергия" неожиданно уступила "Clust". Победу гостям принес Сергей Чеберяк. Таким образом, львовяне отстают от лидера уже на пять очков. А "Clust" смог обойти МСК "Харьков" и поднялся на второе место.
Лидер группы Центр "ХИТ" продолжает не замечать своих соперников. В этот раз киевляне на выезде разгромили "in.IT" – 5:0. Дубль в свой актив записал Евгений Жук. "ХИТ" теперь опережает своего ближайшего преследователя на 17 очков.
В еще одном матче тура "Кардинал-Ровностандарт" обыграл "Черкассыоблэнерго" – 3:0. Эта победа позволила хозяевам укрепиться на третьем месте.
Результаты четвертого тура
"Сокол" – МСК "Харьков" – 3:1
"Ураган" - "Спасатель" - 7:3
"Энергия" - "Clust" - 0:1
"Кардинал-Ровностандарт" - "Черкассыоблэнерго" - 3:0
"in.IT" - "ХИТ" - 0:5
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