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ХИТ и Энергия в центральном матче тура играют вничью

Футзал
(1 голосов)

Последний тур в преддверии плей-офф

ХИТ и Энергия в центральном матче тура играют вничью

Фото: ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи пятого тура четвёртого этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований. Отметим, что после этого тура были определены все пары 1/4 финала.

Начался тур в пятницу игрой между "Энергией" и "ХИТом". Львовяне стремились реабилитироваться за поражение в прошлом туре, но выиграть не смогли - 2:2. После первого тайма "Энергия" выигрывала 2:0, но после перерыва Журба и Педяш сравняли счет.

"Ураган" снова воспользовался осечкой конкурента и еще больше оторвался в турнирной таблице. Коллектив из Ивано-Франковска обыграл "Черкассыоблэнерго" – 4:2. За гостей забивали Фаренюк, Терентьев и Корсун (дважды).

"Спасатель" в домашнем матче достаточно неожиданно разгромил "Сокол" – 4:0. Победу команде принесли голы Выставного, Дроги и Курила (дважды).

В наиболее результативном матче тура "Clust" уничтожил "Кардинал-Ровностандарт" – 9:4. Отмечаем хет-трик Ростислава Семенченко и дубль Андрея Британа.

В еще одной игре тура МСК "Харьков" прогнозированно обыграл "in.IT" – 3:1. Особенно поспособствовал этой победе Денис Овсянников, отличившийся дублем.

Результаты пятого тура

"ХИТ" - "Энергия" - 2:2

МСК "Харьков" - "in.IT" - 3:1

"Clust" - "Кардинал-Ровностандарт" - 9:4

"Черкассыоблэнерго" - "Ураган" - 2:4

"Спасатель" - "Сокол" - 4:0

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ХИТ и Энергия в центральном матче тура играют вничью - изображение 2

Определились все четвертьфинальные пары плей-офф VBET Экстра-лиги 2022/2023.

"ХИТ"- "Сокол"

"Ураган" - "Спасатель"

"Энергия" - МСК "Харьков"

"CLUST" - "Кардинал-Ровностандарт"

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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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