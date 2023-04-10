Сенсационное поражение Урагана в первом четвертьфинале
Стартовал плей-офф
Фото: Ураган
На прошлой неделе были сыграны первые матчи 1/4 финала плей-офф VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр.
В стартовом матче МСК "Харьков" принимал "Энергию". Игра завершилась разгромной победой фаворита – 7:3. Стоит отметить хет-три Тараса Кузя и дубль Виталия Радевича. Второй матч четвертьфинальной серии состоится во Львове.
Результат второго матча выходных шокировал всех. "Спасатель" сенсационно победил "Ураган" – 2:1. В первом тайме голов не забивали. Все самое интересное началось после перерыва. Сначала Антон Кончаков открыл счет – 1:0. Однако за две минуты до завершения Игорь Корсун своим голом перевел игру в экстратайм – 1:1. Победу "Спасателю" принес Владислав Радченко.
Через неделю свои четвертьфиналы сыграют: "Кардинал-Ровностандарт" - "Clust" и "Сокол" - "ХИТ".
Результаты первых четвертьфиналов
МСК "Харьков" – "Энергия" – 3:7
"Спасатель" – "Ураган" – 2:1
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