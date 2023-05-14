Ураган уже в финале, ХИТ и Энергия сыграют пятый матч

В эти выходные были сыграны полуфинальные матчи VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр. Напомним, что в финал выйдут команды, которые станут сильнее в серии до трех побед.

"Ураган" на прошлой неделе выиграл два матча в "Кардинал-Ровностандарта". Казалось, что счет в серии будет 3:0, но ровенский коллектив третью игру выиграл – 4:2. Однако уже на следующий день "Ураган" выиграл 3:1 и стал первым участником финальной серии.

Украшением субботы стало противостояние "ХИТа" и "Энергии". Основное время завершилось со счетом 4:4, а в серии пенальти победу праздновали киевляне - 7:6. В воскресенье львовяне взяли убедительный реванш – 7:3. Таким образом, второй финалист определится в пятом матче. Пятый решающий поединок состоится на следующей неделе в Киеве.

Результаты полуфинальных матчей

"Кардинал-Ровностандарт" - "Ураган" 4:2

"Кардинал-Ровностандарт" - "Ураган" 1:3

"Энергия" - "ХИТ" 4:4 (6:7)

"Энергия" - "ХИТ" 7:3