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Ураган уже в финале, ХИТ и Энергия сыграют пятый матч

Футзал
(1 голосов)

Определился первый участник финальной серии плей-офф

Ураган уже в финале, ХИТ и Энергия сыграют пятый матч

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В эти выходные были сыграны полуфинальные матчи VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр. Напомним, что в финал выйдут команды, которые станут сильнее в серии до трех побед.

"Ураган" на прошлой неделе выиграл два матча в "Кардинал-Ровностандарта". Казалось, что счет в серии будет 3:0, но ровенский коллектив третью игру выиграл – 4:2. Однако уже на следующий день "Ураган" выиграл 3:1 и стал первым участником финальной серии.

Украшением субботы стало противостояние "ХИТа" и "Энергии". Основное время завершилось со счетом 4:4, а в серии пенальти победу праздновали киевляне - 7:6. В воскресенье львовяне взяли убедительный реванш – 7:3. Таким образом, второй финалист определится в пятом матче. Пятый решающий поединок состоится на следующей неделе в Киеве.

Результаты полуфинальных матчей

"Кардинал-Ровностандарт" - "Ураган" 4:2

"Кардинал-Ровностандарт" - "Ураган" 1:3

"Энергия" - "ХИТ" 4:4 (6:7)

"Энергия" - "ХИТ" 7:3

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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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