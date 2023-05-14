Ураган уже в финале, ХИТ и Энергия сыграют пятый матч
Определился первый участник финальной серии плей-офф
Фото: Ураган
В эти выходные были сыграны полуфинальные матчи VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр. Напомним, что в финал выйдут команды, которые станут сильнее в серии до трех побед.
"Ураган" на прошлой неделе выиграл два матча в "Кардинал-Ровностандарта". Казалось, что счет в серии будет 3:0, но ровенский коллектив третью игру выиграл – 4:2. Однако уже на следующий день "Ураган" выиграл 3:1 и стал первым участником финальной серии.
Украшением субботы стало противостояние "ХИТа" и "Энергии". Основное время завершилось со счетом 4:4, а в серии пенальти победу праздновали киевляне - 7:6. В воскресенье львовяне взяли убедительный реванш – 7:3. Таким образом, второй финалист определится в пятом матче. Пятый решающий поединок состоится на следующей неделе в Киеве.
Результаты полуфинальных матчей
"Кардинал-Ровностандарт" - "Ураган" 4:2
"Кардинал-Ровностандарт" - "Ураган" 1:3
"Энергия" - "ХИТ" 4:4 (6:7)
"Энергия" - "ХИТ" 7:3
Популярное сейчас
- Определился первый клуб, который войдет в УПЛ из Первой лиги в следующем сезоне
- УПЛ. Металлист - Заря 0:5. Уничтожение
- Украина его помнит. Известный испанский арбитр провел последний матч в карьере
- Россияне дважды за ночь атаковали Тернопольщину. В том числе повреждены 12 домов
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО