ХИТ разгромил Энергию и сыграет в финале
Определился еще один финалист
Фото: ХІТ
На этой неделе был сыгран решающий матч в полуфинальной серии между "Энергией" и "ХИТом". Счет в серии был 2:2.
Ожидалось, что будет интересная и бескомпромиссная борьба, но киевляне проявили все свои лучшие качества и разгромили соперника – 7:2. Отмечаем дубль Евгения Жука. Таким образом, "ХИТ" уже в эти выходные начнут финальную серию против "Урагана", а "Энергия" будет играть за бронзу.
В субботу, 20 мая, львовские энергетики стартуют в серии за третье место VBET Экстра-лиги. Матч в Ровно против "Кардинала-Ровностандарта" начнется в 12:00. Также в субботу, но в 18:00 начнется противостояние "Урагана" и "ХИТа".
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