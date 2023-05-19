ХИТ разгромил Энергию и сыграет в финале

На этой неделе был сыгран решающий матч в полуфинальной серии между "Энергией" и "ХИТом". Счет в серии был 2:2.

Ожидалось, что будет интересная и бескомпромиссная борьба, но киевляне проявили все свои лучшие качества и разгромили соперника – 7:2. Отмечаем дубль Евгения Жука. Таким образом, "ХИТ" уже в эти выходные начнут финальную серию против "Урагана", а "Энергия" будет играть за бронзу.

В субботу, 20 мая, львовские энергетики стартуют в серии за третье место VBET Экстра-лиги. Матч в Ровно против "Кардинала-Ровностандарта" начнется в 12:00. Также в субботу, но в 18:00 начнется противостояние "Урагана" и "ХИТа".