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ХИТ - Ураган: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финальной серии чемпионата Украины по футзалу

Футзал
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Украины по футзалу

ХИТ - Ураган: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финальной серии чемпионата Украины по футзалу

Фото: Ураган

UA-Футбол
Новина українською

"ХИТ" и "Ураган" продолжают определять сильнейшую команду текущего чемпионата Украины по футзалу. Неделю назад соперники провели две спаренные встречи в Ивано-Франковске, в которых соперники обменялись победами. Теперь серия переезжает в столицу Украины, где 27 и 28 мая состоится еще две игры. Напомним, что финальная серия Экстралиги проходит до трех побед одной из команд. То есть, уже в воскресенье мы сможем узнать имя чемпиона Украины. Если снова будет ничья, 31 мая оппоненты вернутся во Франковск, где и поставят точку в своей дуэли.

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Футзал. Экстралига. Финал. Третий матч
27 мая. Начало в 13:00
"ХИТ" (Киев) - "Ураган" (Ивано-Франковск)
Счет в серии – 1:1
Трансляция - Youtube-канал Ассоциации футзала Украины

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) ХИТ (Киев) смотреть футбол онлайн
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