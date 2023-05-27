ХИТ - Ураган: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финальной серии чемпионата Украины по футзалу

"ХИТ" и "Ураган" продолжают определять сильнейшую команду текущего чемпионата Украины по футзалу. Неделю назад соперники провели две спаренные встречи в Ивано-Франковске, в которых соперники обменялись победами. Теперь серия переезжает в столицу Украины, где 27 и 28 мая состоится еще две игры. Напомним, что финальная серия Экстралиги проходит до трех побед одной из команд. То есть, уже в воскресенье мы сможем узнать имя чемпиона Украины. Если снова будет ничья, 31 мая оппоненты вернутся во Франковск, где и поставят точку в своей дуэли.

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Футзал. Экстралига. Финал. Третий матч

27 мая. Начало в 13:00

"ХИТ" (Киев) - "Ураган" (Ивано-Франковск)

Счет в серии – 1:1

Трансляция - Youtube-канал Ассоциации футзала Украины