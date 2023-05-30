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Экс-директор и экс-голкипер Продэксима сотрудничают с оккупантами на Херсонщине. ФОТО

Футзал
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Россияне на оккупированных территориях имитируют бурную деятельность

Экс-директор и экс-голкипер Продэксима сотрудничают с оккупантами на Херсонщине. ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Экс-директор херсонского "Продэксима" Виктор Бербенцев пошел на сотрудничество с оккупантами. Об этом сообщает "Хероснская правда".

Пропагандистские телеграммы каналы сообщили, что на временно оккупированной территории Херсонщины состоялось фейковое заседание "коллегии по спорту Министерства молодежной политики и спорта Херсонской области".

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На совещании присутствовал Барбенцев, как и другие "деятели спорта" - экс-голкипер Продэксима Дмитрий Холоша, коллаборанты и предатели Виктор Булюк и Сергей Ротонос.

Экс-директор и экс-голкипер Продэксима сотрудничают с оккупантами на Херсонщине. ФОТО - изображение 1Экс-директор и экс-голкипер Продэксима сотрудничают с оккупантами на Херсонщине. ФОТО - изображение 2
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В статье: Продэксим (Херсон) война с россией
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