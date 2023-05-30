Экс-директор и экс-голкипер Продэксима сотрудничают с оккупантами на Херсонщине. ФОТО
Россияне на оккупированных территориях имитируют бурную деятельность
фото из соцсетей
Экс-директор херсонского "Продэксима" Виктор Бербенцев пошел на сотрудничество с оккупантами. Об этом сообщает "Хероснская правда".
Пропагандистские телеграммы каналы сообщили, что на временно оккупированной территории Херсонщины состоялось фейковое заседание "коллегии по спорту Министерства молодежной политики и спорта Херсонской области".
На совещании присутствовал Барбенцев, как и другие "деятели спорта" - экс-голкипер Продэксима Дмитрий Холоша, коллаборанты и предатели Виктор Булюк и Сергей Ротонос.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "По нему стреляли, а он из танка, я это знаю точно", - Федецкий рассказал, как Усик побывал на передовой
- Дроны в Московской области сбили неподалеку от резиденций Путина и его друзей. В РФ бурно отреагировали на инцидент
- Судьба Кучера в Днепре-1 определится на этой неделе – СМИ
- ХИТ - Ураган: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финальной серии чемпионата Украины по футзалу
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн