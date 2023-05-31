ХИТ переигрывает Ураган в решающем матче и становится чемпионом Украины

Сегодня сыграли решающий пятый матч финальной серии Vbet Экстра-лиги. Ураган" на своей площадке принимал "ХИТ". По итогам четырех предыдущих поединков была зафиксирована ничья 2:2.

Гости активно начали игру и уже на третьей минуте открыли счет. Отличился 36-летний Сергей Журба. Казалось, что в этом эпизоде было нарушение правил. В конце первого тайма киевляне увеличили свое преимущество. После розыгрыша углового забил Евгений Жук – 0:2. Таким образом, на перерыв гости ушли с комфортным преимуществом.

В начале второго тайма хозяева усилиями Фаренюка сократили отставание в счете – 1:2. Однако радовались ивано-франковцы недолго. Через минуту преимущество гостей увеличил Чернявский - 1:3. Сдаваться хозяева все же не хотели. Подарил надежду "Урагану" Микитюк – 2:3. Однако отыграться футзалисты "Урагана" не смогли.

В итоге, матч завершился победой киевской команды. "ХИТ" становится чемпионом Украины.

Футзал. Экстралига. Финал. Пятый матч

"Ураган" (Ивано-Франковск) - "ХИТ" (Киев) 2:3

Голы: Фаренюк (26), Микитюк (32) - Журба (3), Жук (20), Чернявский (27)