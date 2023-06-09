  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Косенко: Считаю, что наша группа равная, сборные примерно одного уровня
В тренде

Косенко: Считаю, что наша группа равная, сборные примерно одного уровня

Футзал
(1 голосов)

Украинские футзалисты сыграют с поляками, сербами и бельгийцами

Косенко: Считаю, что наша группа равная, сборные примерно одного уровня

Фото: пресс-служба АФУ

Новина українською

Главній тренер сборной Украины по футзалу Александ Косенко прокомментировал результаты жеребьевки элит-раунда квалификации ЧМ-2024, по итогам которого сине-желтые сыграют с Польшей, Сербией и Бельгией.

"Сейчас любая сборная с тем форматом, что сейчас будет, может отобрать очки у любого соперника, даже если кто-то на бумаге будет фаворитом, а кто-то - аутсайдером. Особенно это касается домашних поединков, ведь дома, как говорится, и стены помогают. Тем более, я уже неоднократно говорил, что все сборные хорошего уровня, все подтягиваются в своем мастерстве. И сербы, и бельгийцы, и поляки - все умеют играть. Поэтому надо готовиться. Я считаю, что группа равная, все четыре сборные - примерно одного уровня.

Польский футзал сейчас развивается быстрыми темпами. В тамошнем чемпионате играет много легионеров, и польские футзалисты прогрессируют. Есть игроки очень хорошего уровня. Это касается и сербской сборной. Мы знаем, что любая команда с Балканского полуострова - очень мощная. А бельгийская сборная - техничная. Она немного другого направления, но тоже хорошего уровня. Думаю, будет интересно", - рассказал Косенко.

По теме
yellow-arrow
Футзал. Сборная Украины узнала соперников в элит-раунде квалификации ЧМ-2024
yellow-arrow
ХИТ переигрывает Ураган в решающем матче и становится чемпионом Украины
yellow-arrow
Ураган - ХИТ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция решающего матча чемпионата Украины по футзалу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Косенко Женская сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде