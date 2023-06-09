Косенко: Считаю, что наша группа равная, сборные примерно одного уровня
Украинские футзалисты сыграют с поляками, сербами и бельгийцами
Фото: пресс-служба АФУ
Главній тренер сборной Украины по футзалу Александ Косенко прокомментировал результаты жеребьевки элит-раунда квалификации ЧМ-2024, по итогам которого сине-желтые сыграют с Польшей, Сербией и Бельгией.
"Сейчас любая сборная с тем форматом, что сейчас будет, может отобрать очки у любого соперника, даже если кто-то на бумаге будет фаворитом, а кто-то - аутсайдером. Особенно это касается домашних поединков, ведь дома, как говорится, и стены помогают. Тем более, я уже неоднократно говорил, что все сборные хорошего уровня, все подтягиваются в своем мастерстве. И сербы, и бельгийцы, и поляки - все умеют играть. Поэтому надо готовиться. Я считаю, что группа равная, все четыре сборные - примерно одного уровня.
Польский футзал сейчас развивается быстрыми темпами. В тамошнем чемпионате играет много легионеров, и польские футзалисты прогрессируют. Есть игроки очень хорошего уровня. Это касается и сербской сборной. Мы знаем, что любая команда с Балканского полуострова - очень мощная. А бельгийская сборная - техничная. Она немного другого направления, но тоже хорошего уровня. Думаю, будет интересно", - рассказал Косенко.
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