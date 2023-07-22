Игрок сборной Украины по футзалу перешел в клуб испанской Примеры
Николай Микитюк присоединился к Кордобе
Фото: cordobafutsal.com
Футзалист сборной Украины Николай Микитюк продолжит карьеру в чемпионате Испании. Контракт с игроком рассчитан на два года.
26-летний игрок прошлый сезон провел за ивано-франковский "Ураган", с которым в 2021 году становился чемпионом Украины.
По данным kamp-sport.com игрок не продлил контракт с клубом и перешел в "Кордобу" в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне игрок сыграл 52 матча во всех турнирах, где забил 32 гола.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:cordobafutsal.com
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд – первая остановка. Одна страна уже прекратила борьбу в еврокубках 2023/24
- Украинец Довбыщенко сенсационно нокаутировал небитого британца. Видео
- Агробизнес уступает представителю УПЛ, Мариуполь играет вничью с ЛНЗ. Таблица спаррингов клубов Первой лиги
- Звезда НБА ЛеБрон Джеймс посетил дебютный матч Месси и тепло поздравил Лео с успехом. ВИДЕО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн