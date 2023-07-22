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Игрок сборной Украины по футзалу перешел в клуб испанской Примеры

Футзал
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(1 голосов)

Николай Микитюк присоединился к Кордобе

Игрок сборной Украины по футзалу перешел в клуб испанской Примеры

Фото: cordobafutsal.com

Новина українською

Футзалист сборной Украины Николай Микитюк продолжит карьеру в чемпионате Испании. Контракт с игроком рассчитан на два года.

26-летний игрок прошлый сезон провел за ивано-франковский "Ураган", с которым в 2021 году становился чемпионом Украины.

По данным kamp-sport.com игрок не продлил контракт с клубом и перешел в "Кордобу" в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне игрок сыграл 52 матча во всех турнирах, где забил 32 гола.

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В статье: Кордоба (Испания)
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Источник:
cordobafutsal.com

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