Футзал. Ураган и ХИТ не замечают соперников, Энергия снова не выигрывает

На этой неделе были сыграны матчи второго тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Игра между "Кардинал-Ровно" и МСК "Харьков" была перенесена.

В стартовом и центральном матче тура "Энергия" и "Aurora-Clust" сыграли вничью – 2:2. За хозяев забивали Андрей Теряев и Олег Легендзевич, а в составе гостей - Моспан и Чеберяк.

"ХИТ" и "Ураган" прогнозированно не оставили шансов "Спасателю" и "SkyUр. Матчи завершились победами фаворитов – 5:1 и 5:0.

В еще одном матче тура "Сокол" на выезде обыграл "in.IT" - 2:1.

Результаты второго тура

"Энергия" - "Aurora-Clust" - 2:2

"ХИТ" – "Спасатель" – 5:1

"Ураган" - "SkyUp" - 5:0

"in.IT" - "Сокол" - 2:1

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