Футзал. Ураган и ХИТ не замечают соперников, Энергия снова не выигрывает
Результативный тур
Фото: Ураган
На этой неделе были сыграны матчи второго тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Игра между "Кардинал-Ровно" и МСК "Харьков" была перенесена.
В стартовом и центральном матче тура "Энергия" и "Aurora-Clust" сыграли вничью – 2:2. За хозяев забивали Андрей Теряев и Олег Легендзевич, а в составе гостей - Моспан и Чеберяк.
"ХИТ" и "Ураган" прогнозированно не оставили шансов "Спасателю" и "SkyUр. Матчи завершились победами фаворитов – 5:1 и 5:0.
В еще одном матче тура "Сокол" на выезде обыграл "in.IT" - 2:1.
Результаты второго тура
"Энергия" - "Aurora-Clust" - 2:2
"ХИТ" – "Спасатель" – 5:1
"Ураган" - "SkyUp" - 5:0
"in.IT" - "Сокол" - 2:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХИТ"
|2
|2
|0
|0
|10
|2
|8
|6
|2
|"Ураган"
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|7
|6
|3
|"Сокол"
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|4
|4
|"Aurora-Clust"
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|5
|"in.IT"
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|6
|"Энергия"
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|7
|"Спасатель"
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|8
|"SkyUp"
|2
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|9
|"Кардинал-Ровно"
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|МСК "Харьков"
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
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