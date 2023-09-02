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Футзал. Ураган и ХИТ не замечают соперников, Энергия снова не выигрывает

Футзал
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Результативный тур

Футзал. Ураган и ХИТ не замечают соперников, Энергия снова не выигрывает

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе были сыграны матчи второго тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Игра между "Кардинал-Ровно" и МСК "Харьков" была перенесена.

В стартовом и центральном матче тура "Энергия" и "Aurora-Clust" сыграли вничью – 2:2. За хозяев забивали Андрей Теряев и Олег Легендзевич, а в составе гостей - Моспан и Чеберяк.

"ХИТ" и "Ураган" прогнозированно не оставили шансов "Спасателю" и "SkyUр. Матчи завершились победами фаворитов – 5:1 и 5:0.

В еще одном матче тура "Сокол" на выезде обыграл "in.IT" - 2:1.

Результаты второго тура

"Энергия" - "Aurora-Clust" - 2:2

"ХИТ" – "Спасатель" – 5:1

"Ураган" - "SkyUp" - 5:0

"in.IT" - "Сокол" - 2:1

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "ХИТ" 2 2 0 0 10 2 8 6
2 "Ураган" 2 2 0 0 8 1 7 6
3 "Сокол" 2 1 1 0 4 3 1 4
4 "Aurora-Clust" 1 0 1 0 2 2 0 1
5 "in.IT" 2 0 1 1 2 3 -1 1
6 "Энергия" 2 0 1 1 3 5 -2 1
7 "Спасатель" 2 0 1 1 2 6 -4 1
8 "SkyUp" 2 0 1 1 2 7 -5 1
9 "Кардинал-Ровно" 0 0 0 0 0 0 0 0
10 МСК "Харьков" 1 0 0 1 1 5 -4 0
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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