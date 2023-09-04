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Евро-2023 по футзалу. Сборная Украины U-19 обыграла в группе Словению

Футзал
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Все решится в заключительном поединке группового раунда с Финляндией

Евро-2023 по футзалу. Сборная Украины U-19 обыграла в группе Словению

uefa.com

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Сборная Украины по футзалу U-19 провела второй поединок на чемпионате Европы, который проходит в Хорватии.

После поражения от Италии во втором туре группы наша команда встречалась со Словенией.

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Обе команды начали поединок активно, однако удача улыбнулась нашей команде - Малиновский подправил мяч в ворота после удара Скибчака.

Пропустив, словенцы завладели инициативой, а Украина начала играть вторым номером, а за пять минут до перерыва Федик удвоил преимущество украинцев.

Во втором тайме словенцы снова взвинтили темп и Руис один гол отыграл, но Малиновский сразу восстановил статус-кво.

В концовке словенцы пошли ва-банк, выпустив пятого полевого, однако очередной гол забил Малиновский после паса вратаря Дяченко.

За 9 секунд до финальной сирены Чоп отправил мяч в наши ворота, но это лишь подкорректировало итоговый результат.

6 сентября сборная Украины U-19 в заключительном поединке группового раунда встретится с Финляндией.

Чемпионат Европы 2023. Группа В.

Словения U-19 – Украина U-19 2:4

Голы: Руис (26), Чоп (40) – Малиновский (2, 28, 35), Федик (15)

Украина U-19: Дяченко, Рыбицкий, Федик, Малиновский, Скибчик, Приходько, Татумирак, Ткаченко, Елишев, Сницаренко, Тютюрай, Пелецкий, Белимов

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