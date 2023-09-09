Евро-2023 по футзалу. Украина U-19 в полуфинале уступила Испании

Юношеская сборная Украины по футзалу U-19 не смогла обыграть сборную Испании в полуфинале Евро-2023.

"Фурия Роха" начала матч с двух забитых голов. Сине-желтым понадобилось время, чтобы отойти от такого удара.

На 17-й минуте наши ребята отыграли один мяч – пас Малиновского с углового замкнул Рыбицкий.

В начале второго тайма сине-желтые сравняли счет, впрочем, испанцы быстро вернули себе преимущество – Рамос забил после углового. В дальнейшем «Фурия Роха» продолжила владеть инициативой.

Испанцы сосредоточились на контроле мяча, несколько раз выручать нашу команду пришлось голкиперу. На последних минутах сине-желтые пошли на штурм, задействовали пятого полевого, но забить спасательный гол не сумели.

2:3. Н втором чемпионате Европы сборная Украины останавливается в полуфинале.

Украина - Испания 2:3

Голы: Рыбицкий (17), Сницаренко (24) - Тапиас (2), Панадес (3), Рамос (25).

Украина: Дяченко - Рыбицкий, Федик, Малиновский, Скибчик (к); Белимов, Рафальский, Приходько, Татумирак, Ткаченко, Елишев, Сницаренко, Тютюрай, Пелецкий