Евро-2023 по футзалу. Украина U-19 в полуфинале уступила Испании
Одолеть испанцев снова не удалось
фото из свободных источников
Юношеская сборная Украины по футзалу U-19 не смогла обыграть сборную Испании в полуфинале Евро-2023.
"Фурия Роха" начала матч с двух забитых голов. Сине-желтым понадобилось время, чтобы отойти от такого удара.
На 17-й минуте наши ребята отыграли один мяч – пас Малиновского с углового замкнул Рыбицкий.
В начале второго тайма сине-желтые сравняли счет, впрочем, испанцы быстро вернули себе преимущество – Рамос забил после углового. В дальнейшем «Фурия Роха» продолжила владеть инициативой.
Испанцы сосредоточились на контроле мяча, несколько раз выручать нашу команду пришлось голкиперу. На последних минутах сине-желтые пошли на штурм, задействовали пятого полевого, но забить спасательный гол не сумели.
2:3. Н втором чемпионате Европы сборная Украины останавливается в полуфинале.
Украина - Испания 2:3
Голы: Рыбицкий (17), Сницаренко (24) - Тапиас (2), Панадес (3), Рамос (25).
Украина: Дяченко - Рыбицкий, Федик, Малиновский, Скибчик (к); Белимов, Рафальский, Приходько, Татумирак, Ткаченко, Елишев, Сницаренко, Тютюрай, Пелецкий
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