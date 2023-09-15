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Бельгия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных

Футзал
(1 голосов)

Бельгия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2023 ⋇ Футзал онлайн на UA-Футбол

Бельгия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных

Асоціація футзалу України

UA-Футбол
Новина українською

Это отбор к чемпионату мира 2025-го года. Сборная Украины начинает свой путь в группе гостевым матчем против сборной Бельгии. Украинцы фавориты, но статус еще нужно доказать непосредственно на площадке.

Матч состоится в пятницу, 15-го сентября, в 21:00. Видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO: можно смотреть на канале MEGOGO Футбол 1 и YouTube.

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Бельгия – Украина

Квалификация на Чемпионат Мира. Первый тур

15.09.2023. 21:00

Трансляция - Мегого Футбол-1

Интернет-трансляция – YouTube-канал MEGOGO SPORT

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Трансляція матчу Бельгія - Україна
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