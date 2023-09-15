Бельгия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных
Бельгия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2023 ⋇ Футзал онлайн на UA-Футбол
Асоціація футзалу України
Это отбор к чемпионату мира 2025-го года. Сборная Украины начинает свой путь в группе гостевым матчем против сборной Бельгии. Украинцы фавориты, но статус еще нужно доказать непосредственно на площадке.
Матч состоится в пятницу, 15-го сентября, в 21:00. Видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO: можно смотреть на канале MEGOGO Футбол 1 и YouTube.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Бельгия – Украина
Квалификация на Чемпионат Мира. Первый тур
15.09.2023. 21:00
Трансляция - Мегого Футбол-1
Интернет-трансляция – YouTube-канал MEGOGO SPORT
Трансляція матчу Бельгія - УкраїнаСмотреть трансляцию
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