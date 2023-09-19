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Украина - Польша. Где и когда смотреть матч отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Футзал
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Украина - Польша: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.09.2023 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Украина - Польша. Где и когда смотреть матч отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных

uefa.com

UA-Футбол
Новина українською

Украина отлично стартовала в футзальном отборе к Евро-2024, разгромив Бельгию. Но это только первый шаг. Впереди еще много испытаний, они, вероятно, будут со своими трудностями. В частности, трудности могут возникнуть в ближайшем поединке с Польшей.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Это будет второй тур в рамках элит-раунда отбора к чемпионату мира 2024 года. Примечательно, что весь отбор в Украине официально на своих медиаплощадках покажет видеосервис MEGOGO. Матч Украина - Польша начнется в 19:00 и будет транслироваться на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча
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Трансляція футзального матчу Україна - Польща
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Также показ игры будет доступен на YouTube-канале MEGOGO SPORT. Отметим, что кроме Бельгии в этой квалификационной кампании Украина также сыграет против Польши и Серби

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В статье: Женская сборная Украины по футзалу
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