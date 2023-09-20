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Украина - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных

Футзал
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Украина - Польша: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.09.2023 ⋇ Футзал онлайн на UA-Футбол

Украина - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных

Фото: УЄФА / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Футзальная сборная Украины продолжает свой путь в отборе к Евро-2024. В предыдущем матче украинцы уничтожили бельгийцев, а сейчас соперник будет явно сильнее. Поэтому и концентрация должна быть выше.

Матчи футзальной сборной Украины в элит-раунде отбора к Чемпионату Евро 2024 эксклюзивно показывает в Украине видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Украина - Польша

Квалификация на Чемпионат Мира. Второй тур

20.09.2023. 19:00

Трансляция - Мегого Футбол-1

Интернет-трансляция – YouTube-канал MEGOGO SPORT

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Трансляція футзального матчу Україна - Польща
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