Сербия - Украина. Прямая видеотрансляция футзального матча сборных
Сербия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Асоціафія футзалу України
Футзальная сборная Украины продолжает борьбу за право сыграть на чемпионате мира 2024 года. В третьем туре подопечные Александра Косенко сыграют со сборной Сербии.
Начало матча – 19:00. Прямая видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1.
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Сербия – Украина
Квалификация на Чемпионат Мира. Третий тур
06.10. 2023. 19:00
Трансляция - Мегого Футбол-1
Трансляція матчу футзальних збірних Сербія - УкраїнаСмотреть трансляцию
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