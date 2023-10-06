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Сербия - Украина. Прямая видеотрансляция футзального матча сборных

Футзал
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Сербия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Сербия - Украина. Прямая видеотрансляция футзального матча сборных

Фото: Асоціафія футзалу України

UA-Футбол
Новина українською

Футзальная сборная Украины продолжает борьбу за право сыграть на чемпионате мира 2024 года. В третьем туре подопечные Александра Косенко сыграют со сборной Сербии.

Начало матча – 19:00. Прямая видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1.

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Сербия – Украина

Квалификация на Чемпионат Мира. Третий тур

06.10. 2023. 19:00

Трансляция - Мегого Футбол-1

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Трансляція матчу футзальних збірних Сербія - Україна
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