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Украина – Сербия 1:1. Ничья, которая не устроила никого

Футзал
(1 голосов)

Совсем другая игра

Украина – Сербия 1:1. Ничья, которая не устроила никого

Фото6 Асоціація футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялся матч четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы B, в котором сыграли Украина и Сербия. Матч прошел в Береттьоуйфалуе (Венгрия), на поле стадиона "Пальфи Иштван Рендезвеничернок". Напомним, что на прошлой неделе победили "сине-желтые" – 6:1.

Ожидалось, что балканцы в этом противостоянии сыграют по-другому и нашим ребятам будет непросто. Первая половина встречи подтвердила эти ожидания. Сербы агрессивно начали игру, не давали подопечным Косенко спокойно выходить в атаку. Дважды мог забивать Томич, но свои моменты он не реализовал. Украинцы также могли открывать счет, но удары Семенченко и Лебедя парировал голкипер. Соперники играли на победу и должны были минимум по разу обмениваться голами, но не хватало последнего точного удара.

К сожалению, в конце первого тайма наша сборная все-таки пропустила. Петров отважился на удар издали и мяч с рикошетом от спины Шведа залетел в ворота – 0:1. С таким счетом команды пошли на перерыв.

Сербы активно начали второй тайм и могли увеличивать преимущество. Сначала Маринкович не смог попасть в створ ворот, а в следующей атаке удар Райчевича парировал Савенко. Подопечные Косенко наказали соперников за расточительство. Шотурма прострелил на Жука, а тот пробил над голкипером – 1:1. Украинцы играли первым номером большую часть тайма, но вырвать победу не смогли.

Квалификация на Чемпионат Мира. Четвертый тур

Украина – Сербия 1:1

Голы: Жук (26) - Петров (16)

Украина: Савенко – Швед, Фаренюк, Корсун, Шотурма – Цыпун, Мельник, Жук, Абакшин, Лебедь Семенченко, Педяш, Зварыч, Завертанный

Сербия: Вулич – Росич, Д. Томич, Лазаревич, Райчевич – Николич, Алексич, Матиевич, Васич, Рамич, А. Томич, Петров, Симич, Маринкович

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В статье: сборная Украины по футзалу
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