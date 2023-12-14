Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Подопечные Александра Косенко продолжат выступление в элитном раунде отбора чемпионата мира 2024 по футзалу поединком против Бельгии. После четырех туров сборная Украины по футзалу занимает второе место в группе В.

Украина – Бельгия

Квалификация на Чемпионат Мира. Пятый тур

15. 12. 2023. 19:00. Беретьёуйфал

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Сборная Украины по футзалу

Подопечные Александра Косенко, чтобы выйти на ЧМ с первого места в группе, должны побеждать в двух последних турах. В предыдущем матче украинцы довольно неожиданно сыграли вничью с сербами – 1:1. Наши футзалисты пытались вырвать победу, но соперник удачно сбивал темп игры и добился желаемого результата. Балканцы пытались встречать украинских футзолистов уже возле центрального круга, что не давало возможности для проведения быстрых атак. Особенно это касалось первой четверки украинской сборной, которая далеко не всегда могла пройти оборону сборной Сербии.

Для подготовки к решающим поединкам тренерский штаб вызвал 15 игроков. Важно, что все лидеры сборной смогут сыграть в декабрьских играх. В предыдущей игре с Бельгией подопечные Косенко не заметили своих соперников – 10:2. Главное, чтобы в пятницу не было недооценки бельгийцев. Надеемся, что этого удастся избежать.

Сборная Бельгии по футзалу

На данный момент это достаточно посредственная сборная, очень редко попадающая на мировые и европейские форумы. Кажется, что лучшие времена бельгийцев уже позади. Свою последнюю великую победу ближайший соперник украинцев праздновал еще в 1996 году. Тогда на ЧЕ сборная Бельгии заняла третье место. В нынешней квалификации к Евро-2024 бельгийцы занимают последнее место, имея в своем активе всего одно очко. Эта сборная сыграла в результативную ничью с сербами – 3:3. Отметим ужасную игру команды в защите – сразу 23 пропущенных мячей. Меньше чем три гола бельгийцы на групповом турнире еще не пропускали.

Среди лидеров этого коллектива можно отметить 24-летнего Марвина Гисланда, который уже успел забить пять голов. Также следует обратить внимание на 38-летнего защитника Ахмеда Сабабти. Опытный защитник за девять предыдущих матчей за сборную забил пять голов. У наших соперников нет турнирной мотивации, потому они будут играть в свое удовольствие.

История противостояний

Сборные между собой встречались трижды – победы Украины. Сначала "сине-желтые" в 2010 году на групповом турнире Евро переиграли своих оппонентов – 4:2. Через год в квалификационном матче на ЧЕ наши ребята в напряженном матче победили со счетом 4:3. А в нынешнем отборе подопечные Косенко поиздевались над своими соперниками – 10:2.

Прогноз на матч Украина – Бельгия

Должно случится чудо, чтобы сборная Украины не победила в этом матче. Главное, чтобы подопечные Косенко не создали сами себе. В защите бельгийцы многое позволяют соперникам, дают много свободных зон. Уверенны, что украинцы смогут этим воспользоваться и не раз огорчат вратаря сборной Бельгии. Прогноз - победа сборной Украины с форой минус 2.