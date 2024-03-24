Футзал. Энергия побеждает во львовском дерби
Очень результативный тур
Фото: СК Енергія
Были сыграны матчи двадцать пятого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
"Ураган" на выезде с дублем Корсуна обыграл главного аутсайдера "Спасатель" – 4:2. Никаких проблем в этом туре не было у второй команды нынешнего сезона "ХИТа". Киевляне дома разгромили "Кардинал-Ровно" – 6:0. Дубль в свой актив записал Евгений Жук.
Ожидали конкурентную борьбу в противостоянии "Сокола" и "Харькова", но харьковчане на выезде провалились. Игра завершилась победой коллектива из Хмельницкого – 6:1. Хет-триком отличился Даниил Чижик.
Во львовском дерби "Энергия" не оставила шансов "in.IT" – 5:2. В составе гостей три гола забил Тарас Кузь. В заключительном матче тура "SkyUP" и "Aurora" подарили болельщикам голевую феерию – 3:3.
Результаты тура
"Спасатель" – "Ураган" 2:4
"in.IT" - "Энергия" 2:5
"Сокол" – "Харьков" 6:1
"ХИТ" - "Кардинал-Ровно" 6:0
"SkyUP" - "Aurora" 3:3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган"
|24
|21
|1
|2
|113
|30
|83
|64
|2
|"ХИТ"
|24
|18
|4
|2
|109
|36
|73
|58
|3
|"Aurora"
|23
|15
|5
|3
|91
|45
|46
|50
|4
|"Энергия"
|24
|13
|3
|8
|64
|53
|11
|42
|5
|"Сокол"
|22
|11
|4
|7
|57
|44
|13
|37
|6
|"SkyUP"
|25
|9
|2
|14
|67
|85
|-18
|29
|7
|"Харків"
|25
|8
|0
|17
|52
|102
|-50
|24
|8
|"Кардинал-Ровно"
|21
|7
|2
|12
|31
|60
|-29
|23
|9
|"in.IT"
|25
|3
|2
|20
|40
|102
|-62
|11
|10
|"Спасатель"
|25
|0
|5
|20
|42
|109
|-67
|5
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