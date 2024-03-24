Футзал. Энергия побеждает во львовском дерби

Были сыграны матчи двадцать пятого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

"Ураган" на выезде с дублем Корсуна обыграл главного аутсайдера "Спасатель" – 4:2. Никаких проблем в этом туре не было у второй команды нынешнего сезона "ХИТа". Киевляне дома разгромили "Кардинал-Ровно" – 6:0. Дубль в свой актив записал Евгений Жук.

Ожидали конкурентную борьбу в противостоянии "Сокола" и "Харькова", но харьковчане на выезде провалились. Игра завершилась победой коллектива из Хмельницкого – 6:1. Хет-триком отличился Даниил Чижик.

Во львовском дерби "Энергия" не оставила шансов "in.IT" – 5:2. В составе гостей три гола забил Тарас Кузь. В заключительном матче тура "SkyUP" и "Aurora" подарили болельщикам голевую феерию – 3:3.

Результаты тура

"Спасатель" – "Ураган" 2:4

"in.IT" - "Энергия" 2:5

"Сокол" – "Харьков" 6:1

"ХИТ" - "Кардинал-Ровно" 6:0

"SkyUP" - "Aurora" 3:3

Турнирная таблица