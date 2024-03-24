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Футзал. Энергия побеждает во львовском дерби

Футзал

Очень результативный тур

Футзал. Энергия побеждает во львовском дерби

Фото: СК Енергія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи двадцать пятого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

"Ураган" на выезде с дублем Корсуна обыграл главного аутсайдера "Спасатель" – 4:2. Никаких проблем в этом туре не было у второй команды нынешнего сезона "ХИТа". Киевляне дома разгромили "Кардинал-Ровно" – 6:0. Дубль в свой актив записал Евгений Жук.

Ожидали конкурентную борьбу в противостоянии "Сокола" и "Харькова", но харьковчане на выезде провалились. Игра завершилась победой коллектива из Хмельницкого – 6:1. Хет-триком отличился Даниил Чижик.

Во львовском дерби "Энергия" не оставила шансов "in.IT" – 5:2. В составе гостей три гола забил Тарас Кузь. В заключительном матче тура "SkyUP" и "Aurora" подарили болельщикам голевую феерию – 3:3.

Результаты тура

"Спасатель" – "Ураган" 2:4

"in.IT" - "Энергия" 2:5

"Сокол" – "Харьков" 6:1

"ХИТ" - "Кардинал-Ровно" 6:0

"SkyUP" - "Aurora" 3:3

Турнирная таблица

Команда І В Н П З П Р О
1 "Ураган" 24 21 1 2 113 30 83 64
2 "ХИТ" 24 18 4 2 109 36 73 58
3 "Aurora" 23 15 5 3 91 45 46 50
4 "Энергия" 24 13 3 8 64 53 11 42
5 "Сокол" 22 11 4 7 57 44 13 37
6 "SkyUP" 25 9 2 14 67 85 -18 29
7 "Харків" 25 8 0 17 52 102 -50 24
8 "Кардинал-Ровно" 21 7 2 12 31 60 -29 23
9 "in.IT" 25 3 2 20 40 102 -62 11
10 "Спасатель" 25 0 5 20 42 109 -67 5
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