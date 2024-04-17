Сборная Украины по футзалу завершила выступление на международном турнире в Литве поединком с французами.

Сборная Украины по футзалу завершила турнир по футзалу в Литве. Сине-желтые в турнире провели 3 матча, победили Литву (5:2), проиграли бразильцам (2:7) и получили ничью в матче против Франции (4:4).

Международный турнир сборных по футзалу

13.04.2024

Литва - Украина - 2:5

Бразилия - Франция - 2:3

15.04.2024

Украина - Бразилия - 2:7

Франция - Литва - 5:0

16.04.2024

Украина - Франция - 4:4 (2:1)

Голы: Абакшин (2), Мельник (15), Микитюк (23), Корсун (26) - Бендали (19), Закеи (27), Бельхадж (28), Туре (34).

Украина: Савенко (Гуйван, 21) - Мельник, Зварич, Абакшин, Семенченко; Шотурма, Чернявский, Фаренюк, Корсун, Микитюк, Лебедь, Швед, Педяш.

Предупреждены: Закеи (29), Туре (29).

Литва - Бразилия - 0:8

Напомним, что сборная Украины готовится к Чемпионату мира по футзалу, который пройдет осенью в Узбекистане.

Финальный турнир. 14.09-06.10

24 участника

Страна-хозяин - Узбекистан.

Европа - 7 путевок(Украина, Казахстан, Франция, Испания, Португалия, два победителя плей-офф определятся 17 апреля).

Южная Америка - 4 путевки (Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Парагвай).

Зона КОНКАКАФ - 4 путевки (обладатели определятся 17 апреля).

Азия - 4 путевки (обладатели определятся 24 апреля).

Африка - 3 путевки (обладатели определятся 17 апреля).

Океания - 1 путевка (Новая Зеландия).

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