Сборная Украины по футзалу завершила выступление на международном турнире в Литве поединком с французами.
Какой результат получили украинцы
Асоціація АФУ
Сборная Украины по футзалу завершила турнир по футзалу в Литве. Сине-желтые в турнире провели 3 матча, победили Литву (5:2), проиграли бразильцам (2:7) и получили ничью в матче против Франции (4:4).
Международный турнир сборных по футзалу
13.04.2024
Литва - Украина - 2:5
Бразилия - Франция - 2:3
15.04.2024
Украина - Бразилия - 2:7
Франция - Литва - 5:0
16.04.2024
Украина - Франция - 4:4 (2:1)
Голы: Абакшин (2), Мельник (15), Микитюк (23), Корсун (26) - Бендали (19), Закеи (27), Бельхадж (28), Туре (34).
Украина: Савенко (Гуйван, 21) - Мельник, Зварич, Абакшин, Семенченко; Шотурма, Чернявский, Фаренюк, Корсун, Микитюк, Лебедь, Швед, Педяш.
Предупреждены: Закеи (29), Туре (29).
Литва - Бразилия - 0:8
Напомним, что сборная Украины готовится к Чемпионату мира по футзалу, который пройдет осенью в Узбекистане.
Финальный турнир. 14.09-06.10
24 участника
Страна-хозяин - Узбекистан.
Европа - 7 путевок(Украина, Казахстан, Франция, Испания, Португалия, два победителя плей-офф определятся 17 апреля).
Южная Америка - 4 путевки (Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Парагвай).
Зона КОНКАКАФ - 4 путевки (обладатели определятся 17 апреля).
Азия - 4 путевки (обладатели определятся 24 апреля).
Африка - 3 путевки (обладатели определятся 17 апреля).
Океания - 1 путевка (Новая Зеландия).
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
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