Футзал. Сокол не оставил шансов Энергии, SkyUP побеждает в дерби

На этой неделе были сыграны первые четвертьфинальные матчи VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Напомним, что в плей-офф команды играют между собой до двух побед.

Львовская "Энергия" в домашнем матче без шансов уступила "Соколу" - 3:6. Отметим хет-трик Вадима Данилюка. Смогут ли львовяне выиграть следующий матч и остаться в борьбе за полуфинал?

В киевском дерби "SkyUp" обыграл "Aurora" - 4:3. Победу на предпоследней минуте второго тайма принес Никита Тменов. Отметим, что это первая победа SkyUP в очном противостоянии.

"Ураган" в гостях прогнозированно разгромил "Кардинал" – 7:2. Обращаем внимание на дубли Михаила Грицыны и Игоря Корсуна.

В еще одном матче четвертьфинала "ХИТ" и "Харьков" подарили зрителям настоящий праздник футзала. Игра завершилась победой "ХИТа" – 6:3. Основное время завершилось вничью 3:3, но в экстратаймах фавориты все же дожали.

Результату четвертьфинала

"Энергия" - "Сокол" - 3:6

"SkyUP" - "Aurora" - 4:3

"Кардинал" – "Ураган" – 2:7

"Харьков" - "ХИТ" - 3:6 (3:3 после основного времени)