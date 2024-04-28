Футзал. Сокол не оставил шансов Энергии, SkyUP побеждает в дерби
Начался плей-офф
Фото: ФК Сокіл
На этой неделе были сыграны первые четвертьфинальные матчи VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Напомним, что в плей-офф команды играют между собой до двух побед.
Львовская "Энергия" в домашнем матче без шансов уступила "Соколу" - 3:6. Отметим хет-трик Вадима Данилюка. Смогут ли львовяне выиграть следующий матч и остаться в борьбе за полуфинал?
В киевском дерби "SkyUp" обыграл "Aurora" - 4:3. Победу на предпоследней минуте второго тайма принес Никита Тменов. Отметим, что это первая победа SkyUP в очном противостоянии.
"Ураган" в гостях прогнозированно разгромил "Кардинал" – 7:2. Обращаем внимание на дубли Михаила Грицыны и Игоря Корсуна.
В еще одном матче четвертьфинала "ХИТ" и "Харьков" подарили зрителям настоящий праздник футзала. Игра завершилась победой "ХИТа" – 6:3. Основное время завершилось вничью 3:3, но в экстратаймах фавориты все же дожали.
Результату четвертьфинала
"Энергия" - "Сокол" - 3:6
"SkyUP" - "Aurora" - 4:3
"Кардинал" – "Ураган" – 2:7
"Харьков" - "ХИТ" - 3:6 (3:3 после основного времени)
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