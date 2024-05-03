Футзал. Aurora в финале Кубка, ХИТ и Ураган не доиграли свой полуфинал

Сегодня должны были сыграть полуфинальные матчи VBET Кубка Украины по футзалу. Однако из-за воздушных тревог противостояния между "Ураганом" и "ХИТ" не доиграли.

В первом полуфинальном матче "Кардинал-Ровно" и "Aurora" подарили болельщикам настоящий праздник футзала. Киевляне за шесть минут благодаря голам Литвинова и Моспана обеспечили себе комфортное преимущество, но коллектив из Ровно проявил характер и смог отыграться. Тем не менее, в конце встречи футзалисты "Aurora" смогли все же дожать своих соперников и вышли в финал – 4:2. Таким образом, "Кардинал-Ровно" слагает свои полномочия обладателя Кубка Украины.

Во втором полуфинале встретелись "ХИТ" и "Ураган". В первой половине встречи "Ураган" не оставил шансов своим соперникам. В составе коллектива из Ивано-Франковска забивали Шотурма и Швед. На 18-й минуте матч в очередной раз прервали из-за воздушной тревоги. Принято решение о переносе матча на завтра, 4 мая, 14:00.

Кубок Украины. Полуфинал

"Кардинал-Ровно" - "Aurora" - 2:4