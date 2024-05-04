Футзал. Ураган будет играть в финале Кубка Украины

Сегодня доиграли полуфинальный матч Vbet Кубка Украины, в котором "ХИТ" встречался с "Ураганом". Напомним, что игру вчера остановили из-за воздушной тревоги. По состоянию на 18-ю минуту первого тайма "Ураган" уверенно побеждал 2:0. Забивали Шотурма и Швед.

Сегодня коллектив из Ивано-Франковска не только удержал свое преимущество, но даже увеличил его. На 32-й минуте после розыгрыша углового мощным ударом в верхний угол отличился Станислав Моспан. До конца встречи команды еще обменялись голами. В итоге, победа "Урагана" – 4:1.

Таким образом, завтра в финале "Ураган" и "Aurora". Игра начнется завтра в 12:00.

Кубок Украины. Полуфинал

"ХИТ" - "Ураган" 1:4