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Футзал. Aurora – Ураган 2:4. Драконы забирают Кубок Украины

Футзал

Определился победитель Кубка Украины

Футзал. Aurora – Ураган 2:4. Драконы забирают Кубок Украины

Фото: Асоціація футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли финальный матч Vbet Кубка Украины по футзалу. Встречались "Aurora" и "Ураган". Киевляне в полуфинале обыграли прошлогоднего обладателя Кубка "Кардинал-Ровно", а коллектив из Ивано-Франковска в принципиальном матче разгромил "ХИТ".

Фаворитом финала считались футзалисты "Урагана", но киевляне сыграли сегодня очень качественно. В конце первой половины встречи "Aurora" открыла счет. Ростислав Семенченко мощно пробил и попал в дальний угол. Шикарный гол, ставший украшением матча. В начале второго тайма "драконы" сравняли счет. Корсун мощно пробил в ближний угол и не оставил шансов голкиперу – 1:1. За семь минут до завершения второго тайма Николай Грицина реализовал выход один на один и вывел "Ураган" вперед – 1:2. Однако радовались подопечные Павленко недолго. Семенченко ударом со штрафного сравнял счет – 2:2. Основное время финала завершилось вничью.

В конце первого экстрайма Шотурма реализовал пенальти и снова вывел вперед "драконов" - 2:3. Отыграться киевляне уже не смогли. К тому же, на последних секундах Савенко забил в пустые ворота – 2:4. Таким образом, "Ураган" выигрывает Кубок Украины!

Vbet Кубок Украины. Финал

"Aurora" - "Ураган" - 2:4

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