Футзал. Ураган и ХИТ на двоих забили четырнадцать голов

На этой неделе определились полуфиналисты VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

"Энергия" после того как проиграла первый матч смогла дважды переиграть "Сокол". В пятницу львовяне победили 2:1, а в третьем решающем противостоянии сегодня выиграли – 3:1. Таким образом, "Энергия" выходит в полуфинал.

"Ураган" уверенно разгромил "Кардинал-Ровно" – 5:0. Отметим дубль Артема Фаренюка. Таким образом, "драконы" за два матча своему сопернику забили 12 голов.

"ХИТ" в домашнем матче уничтожил "Харьков" – 9:1. Обращаем внимание на дубль Даниила Абакшина. Напомним, что первая игра завершилась победой "ХИТа" в экстратаймах-6:3.

В еще одном матче четвертьфинала "SkyUP" во второй раз подряд в киевском дерби обыграл "Aurora" - 7:4

Таким образом, в полуфинал выходят "Ураган", "ХИТ", Энергия" и "SkyUP".

Результаты четвертьфиналов

"Энергия" - "Сокол" - 2:1

"Энергия" - "Сокол" - 3:1

"ХИТ" - "Харьков" - 9:1

"Sky UP" - "Aurora" - 7:4

"Ураган" - "Кардинал-Ровно" - 5:0