Футзал. Ураган и ХИТ на двоих забили четырнадцать голов
Определились полуфиналисты
Фото: ХІТ
На этой неделе определились полуфиналисты VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
"Энергия" после того как проиграла первый матч смогла дважды переиграть "Сокол". В пятницу львовяне победили 2:1, а в третьем решающем противостоянии сегодня выиграли – 3:1. Таким образом, "Энергия" выходит в полуфинал.
"Ураган" уверенно разгромил "Кардинал-Ровно" – 5:0. Отметим дубль Артема Фаренюка. Таким образом, "драконы" за два матча своему сопернику забили 12 голов.
"ХИТ" в домашнем матче уничтожил "Харьков" – 9:1. Обращаем внимание на дубль Даниила Абакшина. Напомним, что первая игра завершилась победой "ХИТа" в экстратаймах-6:3.
В еще одном матче четвертьфинала "SkyUP" во второй раз подряд в киевском дерби обыграл "Aurora" - 7:4
Таким образом, в полуфинал выходят "Ураган", "ХИТ", Энергия" и "SkyUP".
Результаты четвертьфиналов
"Энергия" - "Сокол" - 2:1
"Энергия" - "Сокол" - 3:1
"ХИТ" - "Харьков" - 9:1
"Sky UP" - "Aurora" - 7:4
"Ураган" - "Кардинал-Ровно" - 5:0
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