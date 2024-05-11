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Футзал. Ураган и ХИТ на двоих забили четырнадцать голов

Футзал

Определились полуфиналисты

Футзал. Ураган и ХИТ на двоих забили четырнадцать голов

Фото: ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе определились полуфиналисты VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

"Энергия" после того как проиграла первый матч смогла дважды переиграть "Сокол". В пятницу львовяне победили 2:1, а в третьем решающем противостоянии сегодня выиграли – 3:1. Таким образом, "Энергия" выходит в полуфинал.

"Ураган" уверенно разгромил "Кардинал-Ровно" – 5:0. Отметим дубль Артема Фаренюка. Таким образом, "драконы" за два матча своему сопернику забили 12 голов.

"ХИТ" в домашнем матче уничтожил "Харьков" – 9:1. Обращаем внимание на дубль Даниила Абакшина. Напомним, что первая игра завершилась победой "ХИТа" в экстратаймах-6:3.

В еще одном матче четвертьфинала "SkyUP" во второй раз подряд в киевском дерби обыграл "Aurora" - 7:4

Таким образом, в полуфинал выходят "Ураган", "ХИТ", Энергия" и "SkyUP".

Результаты четвертьфиналов

"Энергия" - "Сокол" - 2:1

"Энергия" - "Сокол" - 3:1

"ХИТ" - "Харьков" - 9:1

"Sky UP" - "Aurora" - 7:4

"Ураган" - "Кардинал-Ровно" - 5:0

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Комментарии
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Prideman (Lviv)
11.05.2024 в 17:35
За 4 місце можна забути. З такою грою і за єврокубки рано ще думати. Вже який матч в 1 таймі Рух просто ніякий. Гра в пас це жах. Як на рівні УПЛ не можна зв'язати 3-4 паси для мене загадки. Б'ють аби куди. Креативу нуль. Малюнку гри нуль. Зате Пономарьов перед кожним матчем розказує, що вони готуються. І де її видно, оту підготовку?
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Комментарии 1
Prideman (Lviv)
11.05.2024 в 17:35
За 4 місце можна забути. З такою грою і за єврокубки рано ще думати. Вже який матч в 1 таймі Рух просто ніякий. Гра в пас це жах. Як на рівні УПЛ не можна зв'язати 3-4 паси для мене загадки. Б'ють аби куди. Креативу нуль. Малюнку гри нуль. Зате Пономарьов перед кожним матчем розказує, що вони готуються. І де її видно, оту підготовку?
Ответить
0
0

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