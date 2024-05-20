Футзал. Две подряд победы ХИТа, драма в матче Урагана и Энергии

Были сыграны по два матча полуфиналов VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В первом полуфинальном матче "ХИТ" в киевском дерби не оставил шансов "SkyUp" – 5:2. Отметим дубль Игоря Чернявского и хет-трик Евгения Жука.

Вчера "ХИТ" во второй раз выиграл у "SkyUp", но в этот раз игра была более интересной и интригующей – 4:3. Победный мяч на последней минуте забил Евгений Серый. Таким образом, "ХИТ" увеличил счет в полуфинальной серии до 2:0.

"Ураган" в первом матче полуфинала в напряженном противостоянии обыграл львовскую "Энергию" - 3:2. Дубль в свой актив записал Петр Шотурма.

Сегодня уже "Энергия" побеждала 2:1, но за три секунды до завершения игры Грицина сравнял счет. В экстратаймах голов не забивали, поэтому все решалось в серии пенальти. По пенальти победили львовяне – 4:3. Таким образом, счет в серии стал 1:1.

Следующие матчи в полуфинальных сериях пройдут уже на этих выходных.

Полуфинальные матчи

"ХИТ" - "SkyUP" 5:2

"ХИТ" - "SkyUP" 4:3

"Ураган" - "Энергия" 3:2

"Ураган" - "Энергия" 2:2 (3:4, пен)