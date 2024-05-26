Футзал. ХИТ в финале, Ураган и Энергия будут играть решающий матч
Голевая феерия во Львове
Фото: НФК "Ураган"
В эти выходные сыграли третьи и четвертые матчи полуфинальной серии VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
Третью подряд победу одержали футзалисты "ХИТа", обыгравшие "SkyUp" - 3:1. В составе "ХИТа" забивали Жук, Мельник и Серый. Таким образом, "ХИТ" без проблем выходит в финал.
В субботу "Ураган" минимально обыграл львовскую "Энергию". Единственный гол в середине первого тайма забил Михаил Грицина. Таким образом, ивано- франковцы в полуфинальной серии вышли вперед со счетом 2:1. А уже сегодня львовяне в результативном противостоянии выиграли 4:3. Финалиста определят в пятом матче. Все самое интересное впереди.
Результаты полуфиналов
"ХИТ" - "SkyUP" - 3:1
"Энергия" - "Ураган" - 0:1
"Энергия" - "Ураган" - 4:3
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