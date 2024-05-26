Аргентина и две "экзотические" страны. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2024 по футзалу

В воскресенье, 26 мая, состоялась жеребьевка Чемпионата мира-2024 по футзалу.

Сборная Украины попала в группу C. Соперниками “сине-желтых” станут команды Аргентины, Афганистана и Анголы.

Всего в Мундиале принимают участие 24 сборных, разделенных на шесть групп. В плей-офф (начинается с 1/8 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета и четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Жеребьевка состоялась в Самарканде в Узбекистане – здесь и состоится мировое первенство. Его начало запланировано на 14 сентября, финальный поединок состоится 6 октября. ЧМ будет проводиться в трех городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте.

В общем жеребьевка выглядит следующим образом.

Группа А: Узбекистан, Нидерланды, Парагвай, Коста-Рика.

Группа В: Бразилия, Куба, Хорватия, Таиланд.

Группа С: Аргентина, Украина , Афганистан, Ангола.

, Афганистан, Ангола. Группа D: Испания, Казахстан, Новая Зеландия, Ливия.

Группа Е: Португалия, Панама, Таджикистан, Марокко.

Группа F: Иран, Венесуэла, Гватемала, Франция.

Напомним, что Украина на предыдущий Чемпионат мира не квалифицировалась, а в 2016 году дошла до 1/8 финала, где уступила Аргентине в овертайме.