Футзал. Ураган – Энергия 2:4. Львовяне будут играть в финале

Сегодня в Ивано-Франковске сыграли пятый решающий матч полуфинальной серии VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 между "Ураганом" и "Энергией". Таким образом, в этой игре определился соперник "ХИТа" по финалу.

Футзалисты сегодня подарили болельщикам интересное и интригующее противостояние. Первая половина встречи завершилась с преимуществом "Энергии" в два мяча – 3:1. В составе гостей забивали Буньо, Зварыч и Легендзевич, а у хозяев отличился Мосевич. В середине второго тайма Шотурма вернул интригу в наше противостояние. Все вопросы о победителе снял Буньо, забивший второй раз в матче - 2:4.

Таким образом, "Энергия" выходит в финал, а "Ураган" будет играть в матче за бронзу.

Полуфинал. Пятый матч

"Ураган" - "Энергия" 2:4