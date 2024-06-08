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Футзал. ХИТ и Ураган побеждают

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Началось самое интересное

Футзал. ХИТ и Ураган побеждают

Фото: Асоціація футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли первые матчи в сериях за бронзу и за чемпионство VBET Экстра-лиги сезона 2023/24. Вашему вниманию результаты противостояний. Было много голов.

В первом матче финальной серии "ХИТ" и "Энергия" подарили зрителям настоящий праздник футзала. Основное время встречи завершилось вничью 2:2, а вот в экстратаймах киевляне не оставили шансов своим соперникам – 5:2. В начале первой пятиминутки Артур Подлюк после паса Даниила Абакшина дал вывел "ХИТ" вперед. У гостей за вторую желтую карточку поле покинул Владимир Буньо, и Александр Педяш классным ударом под перекладину реализовал большинство – 4:2! Точку в игре поставил Артур Подлюк, переправивший мяч в ворота после прострела Педяша.

В первом матче за бронзу "Ураган" в сумасшедшем матче обыграл "Sky UP" - 4:3. Отметим, что вторые матчи в сериях пройдут завтра.

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