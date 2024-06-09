  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Футзал. Вторые подряд победы ХИТа и Урагана
В тренде

Футзал. Вторые подряд победы ХИТа и Урагана

Футзал

Борьба до последних секунд

Футзал. Вторые подряд победы ХИТа и Урагана

Фото: ФК ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли вторые матчи в сериях за бронзу и за чемпионство VBET Экстра-лиги сезона 2023/24. Вашему вниманию результаты противостояний. Интриги в играх хватало.

"ХИТ" одержал вторую победу в финальной серии против "Энергии", но сегодня все решилось в серии пенальти. Как и вчера основное время завершилось вничью 2:2, но команды в экстра-тайме не забивали и игра дошла до серии пенальти. Решающий сейв сделал Сухов, отразивший ногой удар по центру от Андрея Целика.

Счет в серии 2-0 в пользу "ХИТа", и команды продолжат выяснять отношения через неделю во Львове.

"Ураган" в конце встречи вырвал победу у "Sky UP" - 3:2. Таким образом, "драконы" лидируют в серии за бронзу 2:0.

По теме
yellow-arrow
Футзал. ХИТ и Ураган побеждают
yellow-arrow
Футзал. Ураган – Энергия 2:4. Львовяне будут играть в финале
yellow-arrow
Аргентина и две "экзотические" страны. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2024 по футзалу
чемпионат Украины по футзалу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости