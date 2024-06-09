Футзал. Вторые подряд победы ХИТа и Урагана
Борьба до последних секунд
Фото: ФК ХІТ
Сегодня сыграли вторые матчи в сериях за бронзу и за чемпионство VBET Экстра-лиги сезона 2023/24. Вашему вниманию результаты противостояний. Интриги в играх хватало.
"ХИТ" одержал вторую победу в финальной серии против "Энергии", но сегодня все решилось в серии пенальти. Как и вчера основное время завершилось вничью 2:2, но команды в экстра-тайме не забивали и игра дошла до серии пенальти. Решающий сейв сделал Сухов, отразивший ногой удар по центру от Андрея Целика.
Счет в серии 2-0 в пользу "ХИТа", и команды продолжат выяснять отношения через неделю во Львове.
"Ураган" в конце встречи вырвал победу у "Sky UP" - 3:2. Таким образом, "драконы" лидируют в серии за бронзу 2:0.
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