Футзал. Вторые подряд победы ХИТа и Урагана

Сегодня сыграли вторые матчи в сериях за бронзу и за чемпионство VBET Экстра-лиги сезона 2023/24. Вашему вниманию результаты противостояний. Интриги в играх хватало.

"ХИТ" одержал вторую победу в финальной серии против "Энергии", но сегодня все решилось в серии пенальти. Как и вчера основное время завершилось вничью 2:2, но команды в экстра-тайме не забивали и игра дошла до серии пенальти. Решающий сейв сделал Сухов, отразивший ногой удар по центру от Андрея Целика.

Счет в серии 2-0 в пользу "ХИТа", и команды продолжат выяснять отношения через неделю во Львове.

"Ураган" в конце встречи вырвал победу у "Sky UP" - 3:2. Таким образом, "драконы" лидируют в серии за бронзу 2:0.