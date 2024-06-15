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Футзал. ХИТ – чемпион Украины, Ураган становится бронзовым призером

Футзал

Киевляне во второй раз подряд побеждают в чемпионате

Футзал. ХИТ – чемпион Украины, Ураган становится бронзовым призером

Фото: ФК ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня завершились финальная серия, а также серия за бронзу VBET Экстра-лиги сезона 2023/24. Вашему вниманию результаты противостояний.

"ХИТ" второй раз подряд стал чемпионом Украины по футзалу. Заключительный матч "золотой" серии между киевлянами и львовской "Энергией" прошел сегодня. Киевляне на выезде не оставили шансов львовянам – 5:0. Дубли в свой актив записали Евгений Жук и Александр Педяш. Таким образом, "ХИТ" выиграл все три матча в серии. Киевляне — первый клуб с 2020 года, отстоявший звание чемпиона Украины по футзалу.

В третьем матче за бронзу футзалисты "Урагана" проявили характер и после перерыва проблем уже не имели - 5:3. Таким образом, "драконы" также побеждают 3:0 в серии и завоевывают бронзовые награды.

Таким образом, сезон 2023/24 завершился.

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