Футзал. ХИТ узнал соперников по основному раунду Лиги чемпионов
В группе ХИТа - испанская, бельгийская и польская команды
uefa.com
Сегодня, 4 июля, состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Лиги чемпионов-2024/2025 по футзалу. Единственный украинский представитель, киевский "ХИТ", стартует с Пути А основного раунда турнира.
Соперниками "ХИТа" стали "Картахена" (Испания), "Андерлехт" (Бельгия) и "Рекорд" (Польша). Мини-турнир пройдет в Бельгии.
Первые три команды каждой группы по итогам мини-турнира пройдут в элитный раунд.
Матчи этого раунда состоятся 22-27 октября.
Жеребьевка элитного раунда состоится 31 октября, а поединки среди 16 лучших команд будут проходить 26 ноября — 1 декабря. Четверка победителей групп разыграет титул весной 2025 года.
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