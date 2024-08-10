АФУ продлила контракты с тренерами мужской и женской футзальных сборных
Косенко и Шайтанов остаются на своих постах
Фото: прес-служби АФУ
Ассоциация футзала Украины объявила о продлении контрактов с главными тренерами национальных сборных по футзалу. Сегодня исполнительный комитет АФУ принял соответствующие решения.
С наставником мужской команды Александром Косенко соглашение продлено до завершения ЧЕ-2026. А с наставником женской команды Олегом Шайтановым – до завершения ЧМ-2025
Отметим, что в 2025 году состоится первый женский Мундиаль по футзалу в истории на Филиппинах. С апреля этого года по апрель следующего будет происходить квалификация.
Отбор на мужской ЧЕ-2026 начнется в следующем году и продлится до апреля 2025 года в три этапа. Континентальное первенство запланировано на январь-февраль 2026 в Латвии и Литве.
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