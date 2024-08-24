Украина разгромила Кубу во втором матче товарищеского турнира в Португалии
Еще одна уверенная победа желто-синих
Фото - Асоціація футзалу України
Футзальная сборная нашей страны легко разобралась с командой Кубы (7:0). 5 мячей коллектив забил во втором тайме, а Зварыч за 3 минуты оформил дубль.
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Напомним, что в первом поединке соревнования Украина уверенно обыграла Коста-Рику (4:0). Теперь в решающем поединке подопечные Косенко встретятся с Португалией, которая также оформила две разгромные виктории (9:0 и 6:1).
Матч состоится в воскресенье, 25 августа, в 20.00. В конце месяца "желто-синие" будут участвовать в спарринах против Боснии и Герцеговины и Ливии. В середине сентября сборная стартует на чемпионате мира в Узбекистане.
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