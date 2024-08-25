Украина обыграла действующих чемпионов мира в финале товарищеского турнира

Еще в первом тайме "желто-синие" установили комфортное преимущество со счетом 3:0, а Шотурма оформил дубль. Во второй половине встречи "селесау" значительно прибавили, но подопечные Косенко закончили матч в свою пользу – 6:3.

В первом поединке товарищеского соревнования Украина уверенно обыграла Коста-Рику (4:0), а затем разгромила Кубу (7:0).

В конце августа сборная сыграет в контрольных играх против Боснии и Герцеговины и Ливии. Напомним, что в середине сентября стартует чемпионат мира, который пройдет в Узбекистане. Наша команда попала в одну группу с Аргентиной, Анголой и Афганистаном.