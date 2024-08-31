Украина не смогла обыграть Ливию в спарринге. Впереди подготовка к ЧМ
Желто-синие завершили серию контрольных матчей
Фото - Асоціація футзалу України
Подопечные Александра Косенко закончили мини-сборы в Боснии и Герцеговине. Национальная команда расписала ничью с ливийцами.
Мельник оформил дубль до 14-й минуты и установил двойное преимущество украинцев. Но до финального свистка соперник успел сравнять счет – 2:2.
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Коллектив отправляется в Казахстан, где продолжит готовиться к Мундиалю. Напоминаем календарь поединков сборной на групповой стадии футзального ЧМ в Узбекистане:
- 15.09 Аргентина – Украина
- 18.09 Ангола – Украина
- 21.09 Украина – Афганистан
Несколько дней назад "желто-синие" победили действующих чемпионов мира Португалию в финале товарищеского турнира (6:3).
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