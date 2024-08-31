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Украина не смогла обыграть Ливию в спарринге. Впереди подготовка к ЧМ

Футзал
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Желто-синие завершили серию контрольных матчей

Украина не смогла обыграть Ливию в спарринге. Впереди подготовка к ЧМ

Фото - Асоціація футзалу України

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Подопечные Александра Косенко закончили мини-сборы в Боснии и Герцеговине. Национальная команда расписала ничью с ливийцами.

Мельник оформил дубль до 14-й минуты и установил двойное преимущество украинцев. Но до финального свистка соперник успел сравнять счет – 2:2.

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Коллектив отправляется в Казахстан, где продолжит готовиться к Мундиалю. Напоминаем календарь поединков сборной на групповой стадии футзального ЧМ в Узбекистане:

  • 15.09 Аргентина – Украина
  • 18.09 Ангола – Украина
  • 21.09 Украина – Афганистан

Несколько дней назад "желто-синие" победили действующих чемпионов мира Португалию в финале товарищеского турнира (6:3).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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