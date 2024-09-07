Сборная Украины по футзалу объявила заявку на чемпионат мира-2024

Наставник "сине-желтых" Александр Косенко определился с перечнем футболистов, которые будут представлять нашу страну на мировом форуме.

Напоминаем календарь матчей национальной команды на групповой стадии ЧМ:

15.09 Аргентина – Украина

Аргентина – 18.09 Ангола – Украина

Ангола – 21.09 Украина – Афганистан

В 2024 году подопечные Косенко провели 8 спаррингов. "Сине-желтые" победили Литву (5:2), Коста-Рику (4:0), Кубу (7:0), Португалию (6:3) и Саудовскую Аравию (8:3). Также команда расписала ничью с Ливией (2:2) и Францией (4:4), а еще уступила Бразилию (2:7).