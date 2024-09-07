Сборная Украины по футзалу объявила заявку на чемпионат мира-2024
Турнир в Узбекистане стартует уже в следующую субботу
Фото - Асоціація футзалу України
Наставник "сине-желтых" Александр Косенко определился с перечнем футболистов, которые будут представлять нашу страну на мировом форуме.
Напоминаем календарь матчей национальной команды на групповой стадии ЧМ:
- 15.09 Аргентина – Украина
- 18.09 Ангола – Украина
- 21.09 Украина – Афганистан
В 2024 году подопечные Косенко провели 8 спаррингов. "Сине-желтые" победили Литву (5:2), Коста-Рику (4:0), Кубу (7:0), Португалию (6:3) и Саудовскую Аравию (8:3). Также команда расписала ничью с Ливией (2:2) и Францией (4:4), а еще уступила Бразилию (2:7).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Асоціація футзалу України
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Команда снимается, а ты о трансферах спрашиваешь. Пошел н...й"... Владелец Ингульца нецензурно нагрубил журналисту
- Официальная заявка сборной Украины на матч против Албании. Без Довбика и без еще одной звезды
- Михаил Мудрик не сыграет против Албании. Известна причина отсутствия вингера
- "Коррективы в календарь вноситься не будут". В УПЛ рассказали о плане действий в случае снятия Ингульца с соревнований
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн