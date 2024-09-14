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Аргентина – Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Футзал

Аргентина – Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.09.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Аргентина – Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Фото прес-служби АФУ

Новина українською

Сборная Украины по футзалу 15 сентября стартует на Чемпионате мира матчем против своего главного соперника в группе. Подопечные Александра Косенко встретятся с Аргентиной.

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Сборные Аргентины и Украины сыграют в Ташкенте. Напомним, что также в нашей группе будут играть сборная Анголы и Афганистана. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из группы. Отметим, что сборные Украины и Аргентины в своей истории встречались дважды и украинцы еще не побеждали.

Матч между сборными Украины и Аргентины начнется в воскресенье в 18.00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube канале Общественное Спорт.

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Трансляция матча Украина - Аргентина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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