Аргентина – Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Сборная Украины по футзалу 15 сентября стартует на Чемпионате мира матчем против своего главного соперника в группе. Подопечные Александра Косенко встретятся с Аргентиной.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Сборные Аргентины и Украины сыграют в Ташкенте. Напомним, что также в нашей группе будут играть сборная Анголы и Афганистана. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из группы. Отметим, что сборные Украины и Аргентины в своей истории встречались дважды и украинцы еще не побеждали.

Матч между сборными Украины и Аргентины начнется в воскресенье в 18.00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube канале Общественное Спорт.