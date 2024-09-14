Аргентина – Украина. Анонс и прогноз матча ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Подопечные Косенко начинают свой путь на Чемпионате мира матчем с одним из фаворитов турнира – сборной Аргентины. Соперником "сине-желтых" по квартету также являются сборные Анголы и Афганистана.

Аргентина – Украина

Чемпионат Мира Группа С. Первый тур

15.09.2024. 18:00

Трансляция - Общественный спорт

Сборная Аргентины по футзалу

Аргентинцы в отличие от наших игроков проводили официальные матчи в этом году. Эта сборная боролась за Копа Америка 2024, однако помешали бразильцы - 0:2 в финальном матче. В общем, Аргентина играет более прагматично чем наша сборная - меньше забивает и меньше пропускает.

Команда сбалансирована и имеет ряд квалифицированных игроков. Особо стоит отметить форварда Алана Бренди. Это опытный и очень опасный игрок.

Сборная Аргентины является титулованной командой. Аргентинцы выигрывали Чемпионат мира в 2016 году и трижды становились победителями Copa America. Тренирует "бело-синих" Матиас Люкуикс. Это прогрессивный тренер, ранее и сам являвшийся игроком сборной Аргентины.

Сборная Украины по футзалу

Подопечные Александра Косенко находятся в прекрасной игровой форме. Однако последний официальный матч нашей сборной был сыгран в декабре прошлого года. После этого последовало шесть контрольных матчей, из которых неудачей завершился только матч против бразильцев 2:7. В последнем спарринге против Ливии наша сборная вела в счете 2:0 после первого тайма, но пропустила дважды и не смогла изменить окончательный счет матча.

Сборная Украины выиграла группу отбора к ЧМ-2024. Пока наши ребята демонстрируют хорошую результативность. Победа над Португалией 6:3 яркое тому подтверждение. К счастью, нет травмированных игроков. Лидеры находятся в хорошей игровой форме. По сравнению с учебно-тренировочным сбором перед ЧМ, из состава сборной на ЧМ были исключены два игрока. В Узбекистан не поедет вратарь ивано-франковского "Урагана" Александр Сирицкий и игрок "ХИТа" Александр Педяш. Представителей "ХИТа" в заявке больше всего - пять игроков.

Лучшим результатом сборной Украины по футзалу на чемпионатах мира является четвертое место на чемпионате 1996 года. Нынешний сборной вполне по силам приблизиться к этому результату на чемпионате в Узбекистане.

История противостояний

В новейшей истории соперники между собой встречались трижды. В 2009 году украинцы дважды играли с Аргентиной в рамках Гран-При по футзалу. Первая встреча – поражение 1:3, а в матче за пятое место – 1:1 в основное время и победа аргентинцев по пенальти. Также не был выявлен победитель во встрече на Чемпионате мира 2016 года - нулевая ничья и победный гол "бело-синих" в дополнительное время.

Последние матчи команд

"Аргентина"

08.09. Казахстан – Аргентина 3:2 (тов)

31.08. Франция – Аргентина 3:5 (тов)

11.02. Аргентина – Бразилия 0:2 (Copa America)

10.02. Парагвай – Аргентина 0:1 (Copa America)

07.02. Аргентина – Бразилия 1:4 (Copa America)

"Украина"

31.08. Украина – Ливия 2:2 (тов)

25.08. Португалия – Украина 3:6 (тов)

23.08. Куба – Украина 0:7 (тов)

22.08. Коста-Рика – Украина 0:4 (тов)

16.04. Украина – Франция 4:4 (тов)

Ставка и коэффициенты на матч Аргентина – Украина

Прогноз на матч Аргентина – Украина

Букмекеры не могут определиться с фаворитом этого противостояния. С ними можно согласиться, ведь встретятся достойные соперники. В этом матче определится команда, которая, скорее всего, займет первое место в группе. Несмотря на историю личных встреч у подопечных Косенко, есть шансы зацепиться за победу. Прогноз – победа Украины с форой (0) – 1.99.