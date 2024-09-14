Тренер сборной Украины по футзалу: Не только Аргентина, но и Ангола и Афганистан – серьезные соперники

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал подготовку команды к Чемпионату мира-2024.

“ – Команда прибыла в Узбекистан. Позади около месяца подготовки. В каком состоянии игроки? Нет ли в команде повреждений?

– Пока все хорошо. Есть еще две тренировки перед игрой. Все здоровы, все настраиваются. Пока все нормально.

– Накануне мы играли спарринги. Четыре победы и одна ничья. Одна из побед над Португалией, которая, безусловно, является грандом. Как правильно относиться к этому результату?

– Я думаю, для уверенности такие победы очень нужны, но и не нужно этим долго жить. Нужно переключаться на следующие матчи и такие победы будут в будущем только при условии, что мы с таким же вдохновением и желанием будем играть, несмотря на уровень соперника.

Я считаю, что не только Аргентина, но и Ангола и Афганистан – серьезные соперники. В Анголе шесть игроков играют в чемпионате Португалии. В Афганистане пять-шесть игроков играют в чемпионате Ирана. Поэтому нужно настраиваться на каждую игру отдельно, и не нужно думать, что если мы победили Португалию, то так будет и дальше. Оно так будет только при правильном настрое на игру.

– Наша первая игра с Аргентиной. Есть богатая история встреч с этой командой. В общем, эта сборная считается топом. В общем, как вы оцениваете эту команду и можете ли выделить лидеров?

– По-моему, Аргентина всегда была именно командой. У них есть лидеры, но, на мой взгляд, это именно команда. Они хорошо играют и в обороне, и в защите. Это действительно мощная команда.

Но и мы доказали, что мы можем играть. Мы хотим не подстраиваться под Аргентину. Хотим себя показать свои лучшие качества. Только тогда мы можем рассчитывать на положительный результат. Каждый игрок мы индивидуально разобрали. Кого-то одного выделять не хотим.

– Мы сыграем два первых матча на "Хумо Арене", а третий матч в Андижане. В Ташкенте паркет, а в Андижане – терафлекс. Важно ли это для нас. Будет ли влиять на нашу игру?

– Это важно. Нам удобнее играть на паркете. Я так понимаю, что азиатские команды, например Афганистан, они больше играют на терафлексе и для них в Андижане играть будет удобнее. Для нас не очень хорошо. Терафлекс медленный. Нам нужно, чтобы мяч двигался быстрее. Тем не менее, будем играть и воспринимать условия, в которых находятся все команды.

– Мы провели весь сбор. Сейчас непосредственно Мундиаль. Можете резюмировать, как прошел НТЗ?

– Все покажут игры. Матчи – это экзамены. У нас два игрока были участниками Чемпионата мира, остальные пока не играли. Этот фактор тоже будем учитывать. Предыгровое волнение, я думаю, будет. Чем быстрее мы из этого выйдем, чем быстрее мы забудем, что это Чемпионат мира, так скажем, чем быстрее мы отбросим упорство – тем лучше будет для нас.

По моему мнению, мы хорошо поработали. Но, во всяком случае, все покажут игры”, – сказал Косенко.