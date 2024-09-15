Аргентина – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
Аргентина - Украина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Сегодня в Ташкенте в стартовом матче группы С ЧМ по футзалу встретятся сборные Украины и Аргентины. Будущие соперники украинцев являются одной из лучших команд мира.
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На данный момент аргентинцы занимают пятое место в рейтинге ФИФА. В очном противостоянии Украина и Аргентина будут бороться за первое место в группе, ведь Ангола и Афганистан значительно уступают в классе. Возможно, пора нашей сборной победить неудобного соперника?
Матч футзальных сборных Аргентины и Украины состоится в воскресенье, 15 сентября, в 18:00. Смотреть можно на Общественное Спорт.
Трансляция матча Украина - АргентинаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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