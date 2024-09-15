ЧМ-2024 по футзалу. Аргентина – Украина 7:1. Именитый соперник наказал за ошибки

В Ташкенте в матче первого тура группы С Чемпионата мира по футзалу встречались сборные Украины и Аргентины. Наша сборная впервые за восемь лет выступает на самых престижных состизаниях. В 2021 году "сине-желтые" на ЧМ пропускали.

Лучший результат сборной Украины на Чемпионате мира по футзалу – четвертое место на мировом первенстве в 1996 году. По потенциалу у команды Александра Косенко есть все шансы повторить, а возможно даже превзойти это достижение. У нас собрался очень сильный и сыгранный состав, который может побеждать ведущие футзальные сборные. Победа над Португалией (6:3) – яркое тому подтверждение.

Соперник по стартовому матчу на ЧМ в Узбекистане у украинцев был очень серьезным. Аргентина – действующий вицечемпион мира и победитель мирового первенства 2016 года. Команды трижды встречались между собой и ни разу наши ребята не могли выиграть, но борьбу навязывали.

С первых минут аргентинцы больше играли первым номером, но стоит отметить высокий прессинг подопечных Косенко. Наши ребята заставляли соперников ошибаться и тем самым максимально быстро приближались к воротам соперников. Шикарную возможность открыть счет потерял Швед, с выгодной позиции пробивший мимо ворот. Аргентинцы не могли довести свои атаки до логического завершения. Существенных проблем Сухову они не создавали. Стоит отметить нашего подключавшегося к атаке голкипера, который тем самым создавал численное большинство. На 16-й минуте украинцы открыли счет.Чернявский отдал направо на Шотурму, который из носка пробил в дальнюю девятку - 0:1.

К сожалению, концовку тайма подопечные Косенко провалили. Сначала дабл-пенальти реализовал Арриета, а через 20 секунд шикарным ударом пяткой вывел вперед Аргентину Бранди – 2:1.

Начало второго тайма шокировало украинцев. После передачи Таборды переправил мяч в сетку Роса – 3:1. Снова не доиграли до конца наши игроки в защите. Через несколько секунд мог снимать все вопросы о победителе той же Роса, но он попал в перекладину. Что-то сломалось в механизме игры нашей сборной.

После проваленного начала второго тайма подопечные Косенко пришли в себя и начали угрожать воротам Сармиенто, но довести атаки до логического завершения не удавалось. На 30-й минуте очень грубо ошибся наш голкипер. Сухов подключился к атаке, но отдал неточною передачу и Борруто забил в пустые ворота - 4:1. Ну как же так.... Очень быстро аргентинцы довели счет до разгромного. Арриенто забил в пустые ворота после передачи с фланга, а все началось с ошибки Сухова – 5:1.

В конце встречи Александр Косенко решил играть с пятым полевым и без голкипера. Забить не смогли, а соперник снова наказал за ошибку. В пустые ворота забил Боло Алемани - 6:1. Точку в матче поставил Борруто - 7:1.

К сожалению, стартуем с разгромного поражения. В еще одном матче нашей группы Афганистан победил Анголу – 6:4.

ЧМ по футзалу. Группа С. Первый тур

Аргентина – Украина 7:1

Голы: Аррието (19, 32), Бранди (19), Роса (21), Борруто (30, 40), Боло Алемани (38) - Шотурма (16)

Аргентина: Сармиенто, Таборда, Боло Алемани, Роса, Гауна – Кравецки, Плаза, Корсо, Триподи, Клаудино, Борруто, Вапораки, Бранди, Арриета

Украина: Сухов, Швед, Чернявский, Шотурма, Микитюк – Цыпун, Савенко, Жук, Зварыч, Корсун, Мельник, Семенченко, Абакшин, Фаренюк