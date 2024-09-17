Ангола – Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
Ангола – Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Завтра национальная сборная Украины по футзалу сыграет свой второй матч на ЧМ-2024 в Узбекистане. Соперником украинцев станет сборная Анголы, которая в рейтинге ФИФА занимает 47-е место.
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Первый тур поверг в шок украинских болельщиков. Подопечные Александра Косенко провалили второй тайм и уступили 1:7 Аргентине. Безусловно, в матче против Анголы все рассчитывают только на победу и желательно с большим счётом. Напомним, что Ангола в первом туре уступила Афганистану – 4:6.
Матч между сборными Украины и Анголы начнется в среду в 15:30. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube канале Общественное Спорт.
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